還在等基泰！大直倒塌25戶「明天不拆了」　李四川估：26日早上拆

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設7日因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，其中25戶建築物受到嚴重影響，但20日深夜又傳出再次下陷，北市建管處緊急派人到場監測，當時預估25日進行強拆程序；但基泰提送拆除計畫書22日被退回修正，台北市副市長李四川24日表示，預計明早修正完送都發局核定，若沒問題，26日早上9時30分拆除。

針對外界關注大直嚴重受災戶25戶，是否在25日正式拆除？李四川24日晚間表示，基泰拆除計劃書25日早上會修正完妥用印送都發局核定，如果沒問題，就開始做拆除防護工作，並確定在26日早上9時30分拆除。

台北市政府建管處20日表示，北市中山區大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當，造成建築物損壞，經鑑定建築物已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全之虞，近日又頻頻發生有感地震，極易造成建築物再次倒塌，建管處將依《建築法》第81條規定，於9月25日起執行強制拆除程序。

不過，基泰建設22日送拆除計畫書，建管處當時稱，委託建築師公會協助審查其內容，因其計畫內容使用制式範本擬定拆除計畫，未針對本案特殊性提出相關因應措施，已於22日將拆除計畫退回基泰修正，並再次發文基泰，應儘速提送拆除計畫送建管處審查。