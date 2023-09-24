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社會 社會焦點 保障人權

3英雄確認身分將回家！他碳化嚴重加強採檢　「遺骸不完整」續搜救

記者陳以昇、陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，繼今(24)日上午找到2具遺體後，稍早下午近4時搜救人員終於發現最後一具遺體，家屬藉由遺體上的佛珠，確認為最後一名失聯的陳姓員工，也確認事故共造成10人死亡。屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，在4名罹難勇消部分，目前除了陳柏翰因碳化較嚴重、從檢體中採不到DNA之外，皆已確認身分，在進行相關的程序後，就能讓英雄們回家。

▲▼ 屏東明揚惡火，最後一具罹難者遺體移出。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東明揚工廠惡火，最後一具罹難者24日下午終於移出。（圖／記者湯興漢攝）

屏東地檢署檢察長陳盈錦稍早表示，昨天發現4名勇消遺體後，就立即將檢體送到台北刑事局鑑識中心，在連夜的協助下，今天下午確認檢驗出3名消防弟兄身分，但由於陳柏翰遺體碳化較嚴重，從檢體中無法順利取得完整細胞，無法由DNA確認身分，為求慎重，鑑識人員將持續全力以各種方式採樣，務必做好最後還原工作。

▲▼屏東地檢署檢察長陳盈錦說明屏東明揚爆炸。（圖／記者陳以昇攝）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦說明遺體採檢情況。（圖／記者陳以昇攝）

陳盈錦指出，在明揚員工遺體部分，昨日移出的3名員工遺體比較完整，已由家屬確認身份，而今天找到的3名員工遺體，僅1名能確認，剩下2人遺體碳化，同樣需進一步採樣送檢。

另外，消防局則指出，目前在現場發現的部分骨骸，初步經法醫判定並非屬於人體，為求慎重也需進一步鑑定；另外遺骸還有不完整的部分，搜救行動將持續進行；目前已確認身分的3名英勇弟兄，將會在整理好資料、與弟兄家屬報告，做好程序後，就能讓家屬帶著英雄們回家。

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