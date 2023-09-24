特斯拉駕駛不耐久等紅燈　逆向開到路口...秒被逼退超糗！

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區日前有民眾駕駛特斯拉，行經壽山路33號前不顧前方等待紅綠燈車輛，直接逆向往前行駛，到前方路口時，另準備進入的轎車迎面而來，特斯拉駕駛只好打雙黃燈，沿著原路倒退行駛，有路過民眾見狀拍下，並貼上網路。警方表示，目前尚未接獲檢舉，經查該車已明顯違規。

▲特斯拉駕駛逆向超車，到路口就被對向來車逼著倒車退後。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，事發在前天（22日）下午5時許，當時正值下班交通尖峰時間，都下班準備開車回家。民眾在新莊壽山、明志路口等待紅綠燈時，一輛特斯拉疑似不耐久候，竟然直接逆向往前方路口行駛，正要出路口時，一輛轎車就迎面而來進入壽山路，特斯拉駕駛自知理虧，只好在路中逆向退後行駛。

▲特斯拉駕駛疑似不耐久等前方紅綠燈，直接逆向超車至前方路口。（圖／記者陸運陞翻攝）

新莊警方在執行網路巡邏時發現，調閱該時段路口監視器，發現確實該車違規逆向，已經明顯違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項未按遵行方向行駛，目前警方已積極連絡貼文民眾前來檢舉，將依法開單告發，將處600元以上1800以下罰鍰。警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，以維護自身及用路人安全。