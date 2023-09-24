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中國附醫真善美星空音樂會　董座蔡長海宣布明年加薪4%

▲中國附醫真善美星空音樂會，董座蔡長海宣布明年加薪4%。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國附醫真善美星空音樂會，董座蔡長海宣布明年加薪4%。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院22日傍晚在台中中正公園舉辦「真善美星空音樂會」，集結近百名醫師、醫護以及醫事人員演出，包括氣勢磅礡的交響樂、悠揚的合唱演出，以及活力十足的熱舞表演。董事長蔡長海更在現場宣布，明年加薪4%，預計全院5000多名醫護、醫事人員受惠。

▲中國附醫真善美星空音樂會，董座蔡長海宣布明年加薪4%。（圖／記者游瓊華攝）

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▲中國附醫管弦樂團由院內醫師、醫事人員及各職類員工自發組成，是全國醫療院所中，唯一由員工所組成的管弦樂團。（圖／記者游瓊華攝）

這場音樂會由總院長周德陽、中醫大校長洪明奇領唱經典電影真善美主題曲，眼科葡萄膜炎科主任林純如、醫師夏寧憶則帶來舞蹈表演，內科副主任葉士芃演出聲樂，一連串精彩表演讓現場觀眾看得如癡如醉。

中國附醫指出，這場音樂會以共好、共融、共享為活動主軸，搭配運用回收再利用的材料作為場地布置的一環，讓綠色減碳、循環再生成為音樂會的元素之一。邀請員工下班後，以天為幕、以地為席，在悠揚的樂曲中，體驗音樂的真善美，度過一個難忘的夏季夜晚。

是由中國醫藥大學附設醫院喜好音樂的醫師、醫事人員及各職類員工自發組成的管弦樂團及合唱團。而這也是全國醫療院所中，唯一由員工所組成的管弦樂團。

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