全國首例！健保給付10月娃裝雙側電子耳　母激動：省百萬醫療費

記者游瓊華／台中報導

衛福部健保署將放寬未滿18歲人工電子耳給付範圍，從現行支付單側擴大為雙側，家長可因此省下百萬元醫療費用。台中10個月大的女嬰言言，出生不到一周就被診斷極重度聽力損失，家長立刻求醫，讓女兒進行雙耳人工耳蝸植入手術，到術前才知道獲健保補助，內心激動不已，言言也成為全國第一位健保給付雙耳植入人工耳蝸成功的個案。

▲全台首例！10月娃嚴重聽損裝雙側電子耳健保給付，言言母親激動地說，省下百萬醫療費。（圖／記者游瓊華攝）



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言言媽媽透露，當初知道女兒是極重度聽損時相當驚訝，受限經濟只能先裝單耳，直到術前說明會才知道已經獲得雙側電子耳健保補助，對全家經濟來說是一大舒緩，真的很感謝台灣健保。

▲言言出生沒多久就被診斷出極重度聽損，連飛機起降聲音都聽不到。（圖／記者游瓊華攝）



中醫大附醫全方位聽覺健康中心主任陳冠華表示，言言在出生時新生兒聽力篩檢雙耳未通過，於中醫大附醫全方位聽覺健康中心追蹤檢查，確定為極重度聽力損失（聽力損失大於90分貝），連飛機起降時發出的巨大聲響都聽不到，將嚴重阻礙言言聽力及語言發展，建議家長為言言進行人工耳蝸（電子耳）植入。

陳冠華指出，對於重度以上感音神經性聽力損失（大於70分貝）的病人，助聽器音量已經不足，須植入人工耳蝸方能改善聽覺；不過，人工耳蝸自費一套100萬台幣，言言母親無力負擔，加上健保僅只給付一耳，言言母親只先預訂植入單耳，但幸運的是，衛福部健保署今年7月放寬政策，改為健保給付未滿18歲重度聽損者雙耳人工耳蝸，言言順利於7月20日進行雙耳健保人工耳蝸植入手術。

陳冠華表示，術後隔天開機，言言就有聽到聲音，轉頭尋找聲源的反應，現在植入2個月左右，已經可以跟媽媽互動，言言也是全國第一位健保給付雙耳植入人工耳蝸成功的個案。

陳冠華強調，在歐美日韓等國，已把「嬰幼兒雙耳人工耳蝸植入」當作先天性極重度以上聽力損失的標準治療，不過在台灣，過往受限於健保給付限制，多數家庭只能選擇植入一耳。今年針對18歲以下兒童，衛福部健保署於七月正式宣布雙側人工耳蝸植入納入健保給付，將大幅減少聽損兒童家庭經濟負擔，預估每年將有數百名嬰幼兒受惠。