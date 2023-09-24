起初稱「射水後爆炸」！消防局長認口誤：狀況混亂被廠商誤導

記者湯興漢、許權毅、黃資真／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日發生爆炸，釀成9人死亡、1失聯悲劇，不過屏縣消防局長許美雪第一時間曾表示「同仁射水後才爆炸」，使帶頭的小隊長頓時成為外界抨擊的對象，今（24）日許回應當時狀況混亂，第一線接觸火災的人員皆送醫，仍難以釐清事件發生經過，坦承自己不慎口誤。

▲屏東縣消防局長許美雪。（圖／記者湯興漢攝，下同）



許美雪今早在工廠前受訪指出，事發當下廠商有提供物質安全資料表，而物質表中有提到架橋劑等原料，未提及有過氧化劑，不過同仁依照救災經驗確認不使用水，請廠區提供乾粉滅火器，由於白煙不多，較無危險性，才會決定進入，未料突然有大量濃煙出現，緊急喊撤退時已來不及。

許第一時間曾表示「消防同仁射水後才發生爆炸」，引發外界質疑帶頭的小隊長決策失誤釀成慘劇，許也解釋，第一天狀況相當混亂，第一指揮官送醫，無法隨即確定情況，場內管理人員也送醫，之後才得知內部有過氧化物，雖然廠商沒提及有無灑水，但確實被其說詞誤導，誤以為當時消防員知悉裡面有過氧化物仍灑水引發爆炸，才會口誤。

對於出現要求下台負責的聲浪，許回應目前主要就是把事情做好，不考慮後續去留也不會戀棧。