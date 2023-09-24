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李昂悄撤照！當事女乘客「已留證據」　曝下步：希望有好結束

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲當事女乘客之一希望博愛座之亂有個好的結束。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

作家李昂20日發文，稱日前搭捷運時身體不適，要3位年輕人讓博愛座遭拒，還附上當事人照片，公審舉動和博愛座爭議引起軒然大波。事後，李昂似乎受不了網友狂灌臉書，先後刪留言、關閉留言、撤照片，令網友更氣。就在今（24）日，其中一名當事女乘客凌晨時表態，「暫時沒有要告，但該留的證據我也有留起來。」

當事女乘客在Dcard留言處現身，「目前決定不提告了，畢竟日子還是要照常過，我也沒時間再處理這些事情。」她目前也沒打算與對方面對面處理，只想安靜的過原本的生活，所以才在該論壇匿名回覆，「我最在意的是未經同意就被拍照公審，當打開臉書、打開新聞甚至是打開論壇都能看到我的照片，真的很不舒服。」

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▲▼網友挖出影片，李昂在數個月前就上節目抱怨過「博愛座問題」。（圖／YouTube東風衛視／Facebook「單身行不行」）

▲李昂數月前就上節目抱怨過博愛座問題。（圖／YouTube／東風衛視）

再來，被作家諷刺她是否懷孕，女乘客覺得很無言，「不論我的舉動是否正當，都不應該利用偷拍來發文公審，這對於一個只想好好生活的人來說，是相當不尊重且不公平的」，直批對方以諷刺的方式揣測他人是否懷孕，本身就是件充滿惡意的行為。

女乘客接著再次表示，對現階段的她來說，只想回歸平靜生活，也沒有太多精力再回應李昂的發言。不過她強調，雖然暫時沒有要告，但該留的證據都有留起來。

她說，能理解現在是個言論自由的時代，「大家有權利去發表自己的意見和看法，我也都尊重每個人，也希望不會再有人遇到這樣的事情」，但希望自己的照片別再出現在她無意分享的地方，「畢竟沒有人是希望用這種方式，把照片傳播出去的對吧？」盼事情有個好的結束。

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