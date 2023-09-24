超級周期回歸！　摩根大通估油價上看150美元

▲未來油價上漲幅度將非常大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

能源大多頭的摩根大通估計，到了2030年，全球石油缺口將擴大到710萬桶／日，油價將會因此大幅上漲，可能升至150美元／桶。此外，他們還預估未來10年內，將會出現多次能源危機。

《華爾街見聞》報導，高盛此前正確預判到2022年油價呈現史詩級的暴漲，但今年出現暴跌，讓高盛的預估黯淡無光，也導致明星分析師、首席大宗商品策略師庫瑞（Jeff Currie）離職。

不過隨著油價從年中低點反彈30％，摩根大通再次站出來成為能源大多頭，接棒高盛對油價的看高。能源分析師梅雷克（Christyan Malek）在報告中表示，《超級周期》系列報告將回歸，曾經在2013年至2019年間看跌油價的摩根大通，在2020年推出《超級周期》系列報告，但到今年此前摩根大通還處於觀望狀態。

鑑於石油業投資走衰，綠能又難以滿足全球能源需求，因此梅雷克預計，短期或中期內，油價可能飆升至150美元／桶，比布蘭特石油當天價格暴漲62.6％，估計到2030年時，全球石油缺口擴大到710萬桶／日。

梅雷克表示摩根大通再次看好全球能源綜合市場，重申80美元／桶的長期目標油價，以及再次強調《超級周期 IV》報告中的觀點，短期或中期內，油價可能會飆升至150美元／桶，長期為100美元／桶。

儘管看好油價，但梅雷克對基本面投資者發出一個重大訊號，「繫好安全帶」，因為未來10年恐怕會出現多次能源危機。雖然摩根大通認為該行業正處於結構性牛市，油價應正常化走高，但預計油價與能源股票將在更寬的價格範圍內交易，較高「加權平均資本成本」（WACC）以及圍繞ESG/需求見頂的擔憂可能加劇油價的波動性。

摩根大通建議，未來幾年採絕對價格修正（ absolute price corrections），利用這些時機在綜合能源市場中建立方向性多頭頭寸，尤其是石油貝塔係數較高的股票。「我們承認與全球衰退等因素相關的下行風險。然而，在這種情況下，供需基本面仍然緊張，能源板塊應該會跑贏股市大盤。」

若出現需求衝擊，摩根大通認為OPEC可以進一步削減產量以幫助穩定油價。此外,由於股票估值面臨「更長期高息」帶來的風險，「我們認為，當整體股市下跌時，能源行業通常表現優於大盤，因為該行業可作為宏觀對沖通膨、利率和地緣政治風險的工具。」