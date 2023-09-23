明揚大爆炸6死百人受傷　盧秀燕：台中願做屏東後盾

▲明揚爆炸奪6命破百人受傷，台中市長盧秀燕表示，台中願做屏東後盾，不論救災、重建、醫療等都可支援。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠昨天(22日)傍晚傳出爆炸，造成嚴重死傷，當中包括4名消防隊員不幸殉職。台中市長盧秀燕表示，昨日晚間到今日早上，屏東都在持續救災當中，考量救災第一，因此她昨晚透過發簡訊的方式留言給周春米縣長，如果在醫療、救災或善後等各項工作，台中願做屏東的後盾，義不容辭、全力以赴！

盧秀燕指出，屏東這場火災目前仍持續當中，所以周縣長還沒回覆她的簡訊，不過她看到周縣長已讀，表示她已收到台中市的關心，若有需要市府協助，市府一定盡全力。

▲屏東高爾夫球具工廠爆炸，現場鐵皮、機車被炸翻，消防車也被炸爛，造成破百人死傷。（圖／記者黃彥傑攝）



這起爆炸造成4名消防隊員不幸殉職，當中包括曾服務於台中消防局仁化分隊的鍾吉垣，鍾吉垣在爆炸後失聯，直到凌晨1時許才被同袍發現遺體。

屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，第一批警消搶進火場就遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒，遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續只能透過採取DNA比對身分。