買iPhone 15 Pro Max給爸爸！老婆怒噴「很浪費」　他一開房門哭了

▲爸爸是個節儉的人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「想了一夜，我也萌生離婚的想法。」一名男網友發文表示，他原本買了一支iPhone 15 Pro Max給爸爸，想讓老人家開心，不料老婆得知後卻勃然大怒，「不滿怎麼不是先買給她，還說老人家用那麼好的手機很浪費」，最後爸爸得知此事，就將新手機放在房間門口，讓他忍不住流淚。

男網友在「匿名公社」上，以「買新手機給父親，卻讓家庭失和」為標題發文，提到爸爸是節儉的人，第一支智慧型手機還是撿他不用的iPhone 6 Plus。爸爸把手機保護得很好，也很愛惜，不過上個月還是壞掉了，所以便重新使用無上網功能的手機。

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原PO得知後，便買了iPhone 15 Pro Max要給爸爸，一來想著老人家可以用大支一點的手機，再者是鈦金屬比較輕，「而且爸爸愛惜手機的程度可以一台用到很久」，不料，妻子卻因此動怒，跑進房間和他吵架。

原PO透露，他每年其實都會買手機給妻子，自己再用對方不用的前一代手機。他說，「這次她想換iPhone 14 Pro Max的時間比較晚，換不到半年」，結果太太生氣的原因卻是「怎麼不是先買給她？還說老人家用那麼好的手機很浪費」，最後更提到身邊朋友都已經在IG曬新機、炫耀老公多疼自己。

▲原PO想要離婚了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO一聽也火了，「我每年買給你的頂規是假的？想盡孝道錯了嗎？跟我計較！」爸爸聽到夫妻倆吵架的對話後，就將新手機放在兩人的房間門口，並留了張紙條，寫道「夫妻不要吵架，手機給媳婦」。

原PO看到後馬上敲爸爸的房間門，結果就見對方眼眶紅紅的，感覺受了委屈，「我也跑到陽台流起男兒淚，這本不應該是要開心的事嗎？想了一夜，我也萌生離婚的想法」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你老婆也沒拿很差！自己孝順自己的父母有錯嗎」、「身為人妻，個人也建議你放生老婆。但也許你老婆其他部分都很好，沒有到需要放生的地步，就看能否理性溝通，另外就是你把她寵壞了，自己也要負責」、「離，這種沒什麼好談的，這種根本白目，直接趕出去了」、「這種老婆不要也罷，老爸、老媽只有一個」、「無理取鬧，放生吧」。