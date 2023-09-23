　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買iPhone 15 Pro Max給爸爸！老婆怒噴「很浪費」　他一開房門哭了

▲▼社區,警衛,保全,住戶,包裹,大樓。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲爸爸是個節儉的人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「想了一夜，我也萌生離婚的想法。」一名男網友發文表示，他原本買了一支iPhone 15 Pro Max給爸爸，想讓老人家開心，不料老婆得知後卻勃然大怒，「不滿怎麼不是先買給她，還說老人家用那麼好的手機很浪費」，最後爸爸得知此事，就將新手機放在房間門口，讓他忍不住流淚。

男網友在「匿名公社」上，以「買新手機給父親，卻讓家庭失和」為標題發文，提到爸爸是節儉的人，第一支智慧型手機還是撿他不用的iPhone 6 Plus。爸爸把手機保護得很好，也很愛惜，不過上個月還是壞掉了，所以便重新使用無上網功能的手機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO得知後，便買了iPhone 15 Pro Max要給爸爸，一來想著老人家可以用大支一點的手機，再者是鈦金屬比較輕，「而且爸爸愛惜手機的程度可以一台用到很久」，不料，妻子卻因此動怒，跑進房間和他吵架。

原PO透露，他每年其實都會買手機給妻子，自己再用對方不用的前一代手機。他說，「這次她想換iPhone 14 Pro Max的時間比較晚，換不到半年」，結果太太生氣的原因卻是「怎麼不是先買給她？還說老人家用那麼好的手機很浪費」，最後更提到身邊朋友都已經在IG曬新機、炫耀老公多疼自己。

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO想要離婚了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO一聽也火了，「我每年買給你的頂規是假的？想盡孝道錯了嗎？跟我計較！」爸爸聽到夫妻倆吵架的對話後，就將新手機放在兩人的房間門口，並留了張紙條，寫道「夫妻不要吵架，手機給媳婦」。

原PO看到後馬上敲爸爸的房間門，結果就見對方眼眶紅紅的，感覺受了委屈，「我也跑到陽台流起男兒淚，這本不應該是要開心的事嗎？想了一夜，我也萌生離婚的想法」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你老婆也沒拿很差！自己孝順自己的父母有錯嗎」、「身為人妻，個人也建議你放生老婆。但也許你老婆其他部分都很好，沒有到需要放生的地步，就看能否理性溝通，另外就是你把她寵壞了，自己也要負責」、「離，這種沒什麼好談的，這種根本白目，直接趕出去了」、「這種老婆不要也罷，老爸、老媽只有一個」、「無理取鬧，放生吧」。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
看Netflix賺錢！　200人慘受騙
快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報
快訊／小隊長甦醒了！　「第一視角」還原過程
屏東明揚國際「員工月薪曝光」　鄉民喊不意外
29歲女員工遭炸飛「脾臟碎裂」！母拿血褲守加護病房外：心快痛
女星弟逃屏東惡火！義消悲聞同事沒出來　45字忍淚：我們沒怨任

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報　警戒區出爐

明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

嘉藥反毒七連霸　再獲教育部反毒績優學校

捷運車廂擠爆...「博愛座」卻空著！2萬人笑了：矯枉過正

終身教育失落20年！「應為未為」是主因　學者建議利用AI學習

他去過日本列5點嘆「回台灣很失落」！　兩派吵翻：你看得很膚淺

買iPhone 15 Pro Max給爸爸！老婆怒噴「很浪費」　他一開房門哭了

本薪僅21150元！前員工怒批明揚超血汗：給一點點錢做得跟狗一樣

後悔換iPhone 15 Pro了！他曝「2原因」喊失望：越看越像水泥灰

明揚爆炸！消防專家揪「背後1問題」...喊話老闆：晚上能安心睡？

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報　警戒區出爐

明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

嘉藥反毒七連霸　再獲教育部反毒績優學校

捷運車廂擠爆...「博愛座」卻空著！2萬人笑了：矯枉過正

終身教育失落20年！「應為未為」是主因　學者建議利用AI學習

他去過日本列5點嘆「回台灣很失落」！　兩派吵翻：你看得很膚淺

買iPhone 15 Pro Max給爸爸！老婆怒噴「很浪費」　他一開房門哭了

本薪僅21150元！前員工怒批明揚超血汗：給一點點錢做得跟狗一樣

後悔換iPhone 15 Pro了！他曝「2原因」喊失望：越看越像水泥灰

明揚爆炸！消防專家揪「背後1問題」...喊話老闆：晚上能安心睡？

台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

看Netflix賺錢！200人慘受騙　6嫌學蜘蛛人爬出4樓窗...照樣被逮

《虹彩六號：圍攻行動》SIX邀請賽賽程確定！2月決戰拉丁美洲

今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

916世界環境清潔日　挖子尾海灘淨灘參與踴躍

明揚大爆炸6死百人受傷　盧秀燕：台中願做屏東後盾

《如懿傳》周迅挨鞭秒噴淚　「兇手」何泓姍爆料真相

南漂3年「終於定下來」！　黃雨欣高雄買房：完全屬於我們的家

快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報　警戒區出爐

明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

鄭家純嗆雷包「把400萬資金敗光」！他怒喊抹黑

12星座「最新一周運勢」！處女忙翻　雙子轉角遇貴人

「陽光大男孩俊儒」是常訓傳奇！學長淚曝私下一面

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

射水就爆炸「怎不先確認有毒物質？」真相翻盤

Linbay好油全家被恐嚇　宣布停更

後悔換iPhone 15 Pro了！他曝「2原因」

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多熱門

相關新聞

富家女引軟飯夫進公司　他竟仗勢威逼正妹會員上床

富家女引軟飯夫進公司　他竟仗勢威逼正妹會員上床

男子阿成（化名）婚後找不到工作，妻子小艾（化名）便協助他進入她與父親的直銷公司工作，沒想到某日一名女會員卻寫信向父親檢舉，受到阿成性騷擾、強迫發生性行為並拍裸照長達2年，小艾得知後傷心自責，決定向法院訴請離婚、爭3歲孩子監護權，阿成不認錯還辯稱是女會員主動勾引，台南地院審後，認定雙方婚姻已嚴重破裂，判准離婚、小艾獲得監護權。

雪梨果粉排爆　頭香哥排9小時搶頭香

雪梨果粉排爆　頭香哥排9小時搶頭香

拿到iPhone 15！以為沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

拿到iPhone 15！以為沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

搭高鐵「座椅能下壓嗎？」　苦主憋尿2小時

搭高鐵「座椅能下壓嗎？」　苦主憋尿2小時

飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！

飲料放公司冰箱「狂被菜鳥喝掉」　兇手跩回1句走人！

關鍵字：

iPhone 15 Pro Max爸爸新手機老婆離婚匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面