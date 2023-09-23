嫌惡樓下鄰居抽菸點蚊香　夫妻檢測PM2.5提告！求償10萬吞敗

▲樓上住戶嫌樓下鄰居的二手菸往上飄，告鄰居不准再「冒煙」干擾居家安寧。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）

記者黃哲民／台北報導

北市1對夫妻認為樓下鄰居老是在家裡抽菸，還故意在後陽台點蚊香掩飾菸味，害他們家長期飽受雙重臭氣往上飄進屋內的困擾，雖多次敦請對方改善但溝通無效，怒告鄰居不得再讓二手菸與蚊香煙燻干擾居家環境，並要求鄰居賠償精神慰撫10萬元，台北地院審結認為舉證不足，判夫妻倆敗訴，並勸喻雙方對於嗅覺等主觀感受，在合理範圍內多一分忍讓，可上訴。

日前高雄發生6旬吳姓男子認為樓上鄰居羅姓夫妻不斷發出噪音，涉持刀殺害2人的悲劇，但引發鄰居間爭端的原因除了聲響、震動，味道也是常見的導火線。本案提告的夫妻住在7樓，他們主張正下方的6樓男鄰居常在家裡抽菸、在後陽台點蚊香，造成他們與同住家人飽受菸害與煙燻，居住安寧與身心健康都受危害，他們多次敦請鄰居改善，也請社區管理委員會協助溝通，甚至向台北市府陳情求助，但都無效。

夫妻倆指稱，他們自力救濟以空氣品質偵測器蒐證，在聞到菸味或蚊香味時，多次測得PM2.5數值瞬間超標約2倍到5倍，因此要求鄰居不得再將抽菸點蚊香味道向上飄散進他們居家環境，且應賠償他們多年來所受精神痛苦共10萬元。

▲在自家陽台點蚊香驅蟲，被樓上鄰居控訴味道飄進屋內要求賠償10萬元。（圖／取自免費圖庫Flickr）

鄰居辯稱在家裡客廳抽菸沒犯法，他沒在後陽台或有共通管線的廁所裡抽菸，味道不可能穿透樓地板飄進樓上屋內，至於點蚊香驅蟲的味道就算隨風往上飄，仍在合理可容許範圍，對方用空氣品質偵測器測得PM2.5數值瞬間飆高，也不代表是他造成，有可能是戶外汽機車、冷氣主機或鄰近工地排放的廢氣。

法官指出，在他人居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍的煙氣、臭味，確實會侵害他人居住安寧的人格利益，不過本案夫妻自行以空氣品質偵測器檢測過程，不符合法定「連續24小時採樣」的步驟，也沒慮及溫度、相對濕度、大氣壓力與PM2.5背景值。

法官認為，夫妻倆提出的檢測數據，僅證明當時周遭空氣品質變化，無法咬定來源就是鄰居，在家聞到的菸味不排除來自其他住戶，鄰居點蚊香放在後陽台女兒牆上驅蟲，未達不正常程度，且雙方住家後方是平面停車場上空，煙霧在開放空間自然散逸，縱有飄進夫妻倆家裡，仍難認定超出一般人社會生活所能容忍範圍。

法官勸喻雙方在人口稠密的都會區，緊鄰而居比比皆是，難以期待有足夠空間保持絕對安寧性，無可避免會接觸別家的氣味、聲響，「故於一定程度內相互容忍，也屬必要」，只要在合理範圍正常使用，就算造成鄰居生活些許不便，未必構成侵權，據此判夫妻倆敗訴，可上訴。