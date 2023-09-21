夫妻遭惡鄰砍死！老父悲「塔位本是準備給我」　曝兒疑有預感

▲高雄夫妻遭惡鄰砍殺今頭七...小兄弟畫出思念「我好想爸爸媽媽」。（圖／家屬提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區63歲吳姓男子15日自認樓上鄰居不斷發出噪音，竟持刀進屋殺害羅姓夫妻兩人。羅男父親悲痛指出，今（21）日是頭七，真的很不捨兒子跟媳婦，激動落淚說，「原本靈骨塔是兒子準備給他跟太太的，結果現在竟是他們在用......」。

今日是羅姓夫妻頭七，目睹雙親遭殺害的小兄弟，現由爺爺奶奶照顧。提到2名孫子，爺爺難過地說，一定會把他們當成小小兒子撫養，但真的很心疼兒子跟媳婦，尤其今天是頭七，頭七過後他們就要邁入另外的人生，真的很不捨，他也激動落淚說，「原本靈骨塔是兒子準備給他跟太太的，結果現在竟是他們在用......」

爺爺說，雖然他跟太太住得很遠，但之前兒子、媳婦有帶孩子舉家到當地長住，所以跟2孫子接觸都很親密，尤其3年前媳婦還帶著老大回家長住2年，事後想想是不是兒子有預感，才把孩子送回老家，讓他們熟悉環境，熟悉跟爺爺奶奶相處。

▲奶奶透露已告知孫子們爸爸媽媽過世的事情，但他們目前都還在迴避。（圖／記者賴文萱翻攝）

奶奶透露，2孫子已得知爸爸媽媽過世的事實，但經常都會逃避，轉移話題，諮商師有說，小兄弟的哥哥因為年紀比較大，尤其目睹現場，對他們衝擊很大，這畫面可能會在腦海裡面保存很久，可能需要10年時間才能平復，相當不捨孫子往後還會被悲劇折磨他很久時間。

▲▼小兄弟接受心理諮商，透過繪畫表達對爸爸媽媽的思念。（圖／家屬提供）

而小兄弟昨日第二次去接受心理諮商，諮商師引導他們用繪畫方式傳達情緒，哥哥畫出爸爸媽媽躺在冰櫃，一旁有2個紅色的愛心，畫中的自己則是留著淚思念他們。弟弟則畫出躺在地上受重傷的媽媽，以及在旁邊流淚的自己，讓人看了相當鼻酸。

▲爺爺不捨兒子跟媳婦的遭遇，哽咽說一定會將孫子當成小小兒子照顧。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對兩兄弟未來的生活，奶奶表示，雖然會將他們帶離高雄到外縣市撫養，但能陪他們的歲月還有多少，年紀騙不了人，想到往後的經濟負擔真的很恐慌，雖然姑姑跟兒子好友都有說未來會願意照顧兩兄弟，但總不能一直跟人家拿錢過日子，也要給孩子留點自尊活下去。

奶奶說，希望兩兄弟未來能好好長大，但又不願意被覺得是在斂財，所以很感謝高雄市社會局願意協助設立募款專戶，讓善心人士可以透過管道捐款幫忙，這筆錢一定會用在孩子身上，讓他們不用為了以後的基本溫飽擔心。

奶奶強調，她已經是落日了，但2個孩子才剛要升起，希望不要因為這個衝擊，讓他們未來成為第二個壞人，這是很明白的現實，因此她只能說現階段需要大家的幫忙，但款項一定都是透過政府管理，善心人士可以不用擔心。

如有民眾欲捐助父母雙亡的男童案，請民眾捐入社會局「社會救助金專戶」，捐款方式如下：

（一）臨櫃匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

**請於附言中註明「指定捐助羅氏兄弟」

（二）線上捐款：請上高雄市政府社會局網頁（https://socbu.kcg.gov.tw/index.php），點選便民服務-捐款及徵信，點選線上捐款即可操作。

**請於備註中註明「指定捐助羅氏兄弟」