夫妻遭惡鄰砍殺今頭七...小兄弟夜半哭醒　畫出思念：好想爸媽

▲高雄夫妻遭惡鄰砍殺今頭七...小兄弟畫出思念「我好想爸爸媽媽」。（圖／家屬提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區63歲吳姓男子15日自認樓上鄰居不斷發出噪音，竟持刀進屋殺害羅姓夫妻兩人。今（21）日是被害者頭七，羅男母親透露，已經有跟2名孫子說爸爸媽媽過世了，這幾天他們半夜都會哭醒四處找人，說「好想爸爸媽媽。」兩兄弟近日也透過繪畫表達對爸媽的思念，讓人看了相當不捨。

今日是羅姓夫妻頭七，羅男母親受訪表示，起初擔心2孫子受創，原先只跟他們說，爸爸媽媽受重傷，但後來決定告訴他們爸爸媽媽過世的事實，哥哥聽了之後就掉眼淚，但弟弟只說要抱抱，都不哭，讓人很擔心。

奶奶透露，她將小孫子抱到隔壁房間後，弟弟才開口問「是不是他害的？」她則告訴小孫子，「你沒有錯，乖乖在家，是壞人跑到家裡做壞事，而且你還跟哥哥出去找人救爸爸媽媽，你是做了很好的事。」奶奶說，這時他才終於放聲大哭，這也是事發後第一次看見他哭出來。

▲奶奶透露已告知孫子們爸爸媽媽過世的事情，但他們目前都還在迴避。（圖／記者賴文萱翻攝）

奶奶說，這兩天心輔師接觸的結果，基本上他們都還在迴避，帶他們去看爸爸媽媽的時候，他們也是很茫然的表情，希望能夠離開。晚上睡覺時，兄弟倆在夜裡都會哭哭醒醒，半夜起來就會四處找人，說「好想爸爸媽媽」，也要奶奶趕快去陪他們，只要有人打開門，兄弟倆就會驚慌，覺得門外會有危險。

但今天早上，又帶著兩兄弟去看爸爸媽媽的時候，他們則用稚嫩的語氣說道，「爸爸媽媽躺在冰櫃都碰不到，希望爸爸媽媽能來到他們的夢中」。

▲▼小兄弟接受心理諮商，透過繪畫表達對爸爸媽媽的思念。（圖／家屬提供）

小兄弟昨日第二次去接受心理諮商，諮商師引導他們用繪畫方式傳達情緒，哥哥畫出爸爸媽媽躺在冰櫃，一旁有2個紅色的愛心，畫中的自己則是留著淚思念他們。弟弟則畫出躺在地上受重傷的媽媽，以及在旁邊流淚的自己，讓人看了相當不捨。

▲爺爺不捨兒子跟媳婦的遭遇，哽咽說一定會將孫子當成小小兒子照顧。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對兩兄弟未來的生活，奶奶表示，雖然會將他們帶離高雄到外縣市撫養，但能陪他們的歲月還有多少，年紀騙不了人，想到往後的經濟負擔真的很恐慌，雖然姑姑跟兒子好友都有說未來會願意照顧兩兄弟，但總不能一直跟人家拿錢過日子，也要給孩子留點自尊活下去。

奶奶說，希望兩兄弟未來能好好長大，但又不願意被覺得是在斂財，所以很感謝高雄市社會局願意協助設立募款專戶，讓善心人士可以透過管道捐款幫忙，這筆錢一定會用在孩子身上，讓他們不用為了以後的基本溫飽擔心。

奶奶強調，她已經是落日了，但2個孩子才剛要升起，希望不要因為這個衝擊，讓他們未來成為第二個壞人，這是很明白的現實，因此她只能說現階段需要大家的幫忙，但款項一定都是透過政府管理，善心人士可以不用擔心。

如有民眾欲捐助父母雙亡的男童案，請民眾捐入社會局「社會救助金專戶」，捐款方式如下：

（一）臨櫃匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

**請於附言中註明「指定捐助羅氏兄弟」

（二）線上捐款：請上高雄市政府社會局網頁（https://socbu.kcg.gov.tw/index.php），點選便民服務-捐款及徵信，點選線上捐款即可操作。

**請於備註中註明「指定捐助羅氏兄弟」