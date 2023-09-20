南警聯合稽查蝦趴噪音改裝車　一併揪出毒品通緝犯

▲台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，19日晚上於花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查」專案勤務，4小時共計舉發違規 32件，還查獲1名毒品通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，19日晚上6時至10時，於北區花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查」專案勤務，強力取締噪音車及改裝車違規，4小時共計舉發違規 32件，還查獲1名毒品通緝犯。

這次「環、警、監聯合稽查」專案勤務，五分局集合各主管機關之專業，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，共計攔查汽、機67輛，舉發各式交通違規，其中包括27件車輛電系設備擅自變更、4件車輛設備規格不符。

而勤務中有個小插曲，眼尖的員警發現有一輛四出的排氣管名車發出轟隆隆的低頻噪音，當機立斷將其攔下檢查車輛，意外發現駕駛是毒品通緝犯，因為現場有21名員警，郭姓通緝犯也只能乖乖束手就擒。

此外，環保局亦於現場針對疑似噪音車輛進行檢測，其中有2件噪音檢測不合格，而檢測噪音超過90分貝之車輛，環保局將依違反噪音管制法開單處以新台幣1800元至3600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。

市警五分局提醒，不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，且未經檢驗合格之燈光，亦可能過於刺眼，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰。

另外，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉；第五分局分局長陳宇桓表示，分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查通報環保局召回檢驗，以期還給居民安寧與安全。