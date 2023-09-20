　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南警聯合稽查蝦趴噪音改裝車　一併揪出毒品通緝犯

▲台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，19日晚上於花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查」專案勤務，4小時共計舉發違規 32件，還查獲1名毒品通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，19日晚上於花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查」專案勤務，4小時共計舉發違規 32件，還查獲1名毒品通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，19日晚上6時至10時，於北區花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查」專案勤務，強力取締噪音車及改裝車違規，4小時共計舉發違規 32件，還查獲1名毒品通緝犯。

這次「環、警、監聯合稽查」專案勤務，五分局集合各主管機關之專業，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，共計攔查汽、機67輛，舉發各式交通違規，其中包括27件車輛電系設備擅自變更、4件車輛設備規格不符。

▲台南市警五分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，19日晚上於花園夜市周邊執行「環警監聯合稽查」專案勤務，4小時共計舉發違規 32件，還查獲1名毒品通緝犯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而勤務中有個小插曲，眼尖的員警發現有一輛四出的排氣管名車發出轟隆隆的低頻噪音，當機立斷將其攔下檢查車輛，意外發現駕駛是毒品通緝犯，因為現場有21名員警，郭姓通緝犯也只能乖乖束手就擒。

此外，環保局亦於現場針對疑似噪音車輛進行檢測，其中有2件噪音檢測不合格，而檢測噪音超過90分貝之車輛，環保局將依違反噪音管制法開單處以新台幣1800元至3600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。

市警五分局提醒，不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，且未經檢驗合格之燈光，亦可能過於刺眼，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰。

另外，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw檢舉；第五分局分局長陳宇桓表示，分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查通報環保局召回檢驗，以期還給居民安寧與安全。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／觀音山隨機砍人！　至少5人受傷
快訊／板橋女梯井4F墜B2！　傷重死亡
過馬路被猛撞！　台中男滑行10m雙腿骨折慘死
星宇突公告「新規定」　10／3火速生效！
造反了！班長拿榔頭爆頭中校
請改道！國1滿地碎玻璃...還在清理中
今年可能暖冬＋暖秋！　聖嬰機率破七成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈　榮獲全國防火宣導志工菁英

不能拿針線！花蓮客籍婦不服輸　3年成布農族織布師

「我們都支持王家貞」競選廣告　支持者自發性贊助引人注目

花蓮鶴岡文旦宅配附反賄選懶人包　檢舉起訴最高獎金1500萬

南警聯合稽查蝦趴噪音改裝車　一併揪出毒品通緝犯

太魯閣號車廂遺骸將發還　花檢：尊重家屬意願

高雄民宅路口擺木櫃擋路！民眾「以為是棺材」嚇壞

毛寶貝出入冷氣房後突嘔吐！新北動保處提醒當心「熱傷風感冒」

新北新店陽光橋髒兮兮「安排洗刷刷」　21日起特定時段管制通行

申請合併適用產業創新條例抵減租稅優惠　北區國稅局：應留意上限

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

玉澤演飯撒「每秒都在換動作」太專業　網友讚嘆：速度超驚人..不虧二代團XD

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

張震嶽再救人！見婦硬闖馬路　狂叭到退回路邊：別怪我雞婆

南消義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈　榮獲全國防火宣導志工菁英

不能拿針線！花蓮客籍婦不服輸　3年成布農族織布師

「我們都支持王家貞」競選廣告　支持者自發性贊助引人注目

花蓮鶴岡文旦宅配附反賄選懶人包　檢舉起訴最高獎金1500萬

南警聯合稽查蝦趴噪音改裝車　一併揪出毒品通緝犯

太魯閣號車廂遺骸將發還　花檢：尊重家屬意願

高雄民宅路口擺木櫃擋路！民眾「以為是棺材」嚇壞

毛寶貝出入冷氣房後突嘔吐！新北動保處提醒當心「熱傷風感冒」

新北新店陽光橋髒兮兮「安排洗刷刷」　21日起特定時段管制通行

申請合併適用產業創新條例抵減租稅優惠　北區國稅局：應留意上限

南消義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈　榮獲全國防火宣導志工菁英

只有今天！　速食店「呱呱包買2送1」要搶吃

基隆警官遭爆「揩油5年」！開偵防車接送妻兒　市警局要查了

日大使館接「40萬通」中國騷擾電話！員工怨：通報公安也沒用

郭台銘連署站今10時開張　台北「旗艦站」湧人潮提早半小時入場

參加10年閨蜜婚禮　攜伴又拿餅「只包600元」！1舉動惹怒同桌人

越來越難賺？YouTube爆停更潮　他整理名單驚：感覺不單純

韓韶禧、Jennie愛牌GANNI確定登台！最快明年初開幕　爆款笑臉T恤必收

快訊／新北觀音山驚傳隨機砍人！至少5人受傷　男行兇後逃逸

不能拿針線！花蓮客籍婦不服輸　3年成布農族織布師

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

地方熱門新聞

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

即／屏東毒犯遭圍捕衝撞警車　警開6槍壓制

巴西蛋流向3食品大廠！桃園衛生局突襲稽查

新北新店陽光橋髒兮兮「安排洗刷刷」　21日起特定時段管制通行

毛寶貝出入冷氣房後嘔吐　當心「熱傷風感冒」

桃園追查進口蛋　逾149萬顆即期蛋出貨六縣市

基隆市：即日起午餐禁用加工液蛋

申請合併適用產創新條例抵減租稅　應留意上限

市長都哈佛公衛碩士台南登革熱卻全國第一

新北國際防災週 FEMA經驗分享　提升市府災害防救應變效能

「我們都支持王家貞」競選廣告引人注目

太魯閣號遺骸將發還　花檢：尊重家屬意願

南警聯合稽查改裝車揪出毒品通緝犯

更多熱門

相關新聞

即／屏東毒犯遭圍捕衝撞警車　警開6槍壓制

即／屏東毒犯遭圍捕衝撞警車　警開6槍壓制

屏東縣佳冬鄉19日晚間7點多驚傳槍響，警方在中山路圍捕毒品通緝犯，對空鳴3槍示警，不料謝姓嫌犯開車衝撞偵防車，最後警方又對車開3槍，才順利壓制謝嫌，將人押上車送往警局，所幸全程無人傷亡。

屏東全面清查進口蛋品　未發現相關缺失

屏東全面清查進口蛋品　未發現相關缺失

男行竊遭圍捕藏躲6小時仍遭南警緝獲

男行竊遭圍捕藏躲6小時仍遭南警緝獲

女告鄰居太吵求償80萬　法官關鍵2點判敗

女告鄰居太吵求償80萬　法官關鍵2點判敗

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

關鍵字：

南警稽查噪音改裝車毒品通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

今雨區擴大！　後天起降溫

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

Lisa傳跳槽美國唱片公司！簽約金比「YG續約13億」還高

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

更多

最夯影音

更多
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD
16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面