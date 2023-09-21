目睹父母被惡鄰砍死！小兄弟爺奶願當監護人　將轉學離開傷心地

▲高雄男上樓砍殺鄰居夫妻，兩名男童目睹父母被砍死。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子認為樓上一家四口長期發出噪音，日前持刀砍殺屋主羅姓夫妻，兩人當場死亡，兩名分別只有6歲和7歲的幼子則目睹父母遇害經過，一夕之間成為孤兒，原本活潑的小兄弟，更是變得沉默無言。社會局透露，爺爺奶奶決定當小兄弟的監護人，待公祭結束後，兩兄弟將轉學到縣市，和爺爺奶奶同住；另外，先前有慈善家表達願捐助兩兄弟到大學畢業，家屬也表達感謝，目前仍在討論捐款方式和細節。

這起命案發生在15日上午7點52分，住在13樓的吳姓兇嫌認為樓上的羅家長期發出噪音，持刀上樓進門，分別在羅家客廳砍殺羅妻的手臂、腰腹4刀，接著又到臥室，朝正在睡覺的羅男往手臂、左胸、腹部狂砍7刀，兩人當場死亡。

▲家屬不忍小兄弟失去雙親，爺爺奶奶決定當孩子的監護人。（圖／記者吳世龍攝）

由於2名男童是唯一目擊證人，社會局聯繫心理師，以協助男童做過2次心理諮商；另外，檢察官考量他們的心理狀況，決定不以傳訊方式製作筆錄，改由社會局安排專業醫療團隊（精神科醫師、心理師）協助詢訊問，預計在下周進行，並做證詞可信度與創傷等鑑定，以鞏固孩子們的證詞，同時維護孩子的權益。

雖然外公、外婆是這對小兄弟每天都會見到的親人，不過家屬經過討論後，男童的爺爺、奶奶主動表示願當監護人，希望能撫養小兄弟健康長大。由於男童的爺爺、奶奶住在外縣市，教育局已向該地縣政府確認轉學程序，待一切連繫完備，小兄弟就能轉學，和爺爺奶奶同住。

▲小兄弟將和爺爺奶奶移居外縣市，遠離高雄傷心地。（圖／記者吳世龍攝）

先前有一位慈善家透過社會局表達捐款意願，願捐助兩名孩童到大學畢業。對此，家屬也表達非常感謝，目前還由慈善家決定捐款方式，是否一次捐助或每年捐款。據了解，這位慈善家是資助社會福利多年的高雄人，過去高雄氣爆、城中城火警都曾捐助過善款。

有不少民眾進線詢問想額捐款，社會局表示，可捐贈至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，並指定捐助給「羅氏兄弟」，這筆善款就會專款專用。