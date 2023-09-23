桃園轎車鬼切內車道遭撞翻　聯結車失控剷平分隔島電箱

▲一輛轎車行經蘆竹區南山路、長興路口處時，由外側車道切入內側車道，後方聯結車剎車不追撞。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南山路、長興路口處今（23）日上午發生聯結車追撞轎車事故，轎車被撞成烏龜翻，分隔島上台電電箱也被撞毀，所幸事故並未造成重大傷亡，蘆竹警方到場處理時，雙方駕駛均僅受到擦挫輕傷且意識清楚，酒測值均為零。警方初步研判疑似轎車突然由外側切入內車道，後方聯結車反應不及撞上造成事故，至於真正肇事原因還需調查釐清。

▲桃園市蘆竹區今天上午聯結車追撞轎車事故，分隔島上電箱遭撞毀。

蘆竹警方指出，今天上午8時57分許，31歲的阮姓男子駕駛灰色轎車行經蘆竹區南山路二段、長興路二段口處時切入內側車道，後方內側車道48歲王姓男子駕駛聯結車剎車不及追撞，導致轎車被撞成烏龜翻，聯結車還將分隔島上台電電箱撞毀，現場一片狼藉。

事故發生後，蘆竹警方到場處理，雙方車主均自行下車，所幸均輕微擦挫傷且意識清楚，雙方酒測值均為零，警方封閉內側車道處理事故，並找來拖吊車將聯結車吊離現場，台電人員則到場清理毀損電箱，事故原因仍待進一步調查釐清。

蘆竹警方呼籲，駕駛人變換車道應注意前後方車輛動態，並提早打開方向燈警示後方來車，注意禮讓慢行以免發生交通意外。