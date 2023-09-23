騎車耍帥「翹孤輪」遭檢舉　警：最高罰3萬6+吊扣牌照半年

▲一名騎士在桃園區春日路上「翹孤輪」危險駕駛，過程被後方車輛行車紀錄器拍下後檢舉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲檢舉，一名騎士日前經過桃園區春日路時，以後輪著地俗稱「翹孤輪」危險騎車，桃園警方檢視檢舉影片，發現騎士違規事證明確，已依照規定告發單，將郵寄違規舉發單給車主，這名騎士恐面臨最高3萬6千元罰鍰、吊扣牌照6個月，若肇事將吊扣駕照與加計違規記點等重罰。

▲桃園警分局最近接獲檢舉，日前有騎士在桃園區春日路上「翹孤輪」危險駕駛（紅圈者），警方已依規定舉發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局交通組組長林健祥表示，根據道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處新台幣3萬6千元罰鍰，及吊扣車輛牌照6個月，若因此肇事，將吊銷駕駛執照，並加記違規點數。

桃園警方呼籲，9月1日至30日是交通部刻正執行的「交通安全月」期程，桃園警方規劃在高發事故路口，執行取締違規勤務，針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目強力取締，以確保良好交通秩序，呼籲汽車駕駛人遵守「車輛慢看停 行人安全行」交通安全口號，以維護良好交通秩序。