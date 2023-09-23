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莽男偷小貨車見警心虛急煞　高速逆向狂逃...下場慘曝光

▲桃園市傅姓男子去年7月駕駛竊取小貨車被大園警方攔查，拒絕攔檢一路逆向闖紅燈、危險駕駛，還急煞導致警車追撞，最後棄車逃逸被警方循線查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市傅姓男子去年7月駕駛竊取小貨車被大園警方攔查，拒絕攔檢一路逆向闖紅燈危險駕駛，急煞導致警車追撞，最後棄車逃逸被警方循線查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市傅姓男子去年7月某日凌晨，駕駛竊取得來小貨車行經觀音區某路口處時，見大園警方巡邏車在路旁心虛急煞，引起員警注意攔查，傅男拒絕攔檢加速逃逸一路逆向闖紅燈，警車鳴笛追趕至新屋區時，傅男突然急煞導致警車剎車不及撞上，傅男隨後棄車逃逸；桃檢調查時，傅男坦承犯行，檢方依妨害公務、損毀公務員職務上掌管之物品、妨害公眾往來等罪嫌起訴，傅男目前因他案在台北監獄執行中。

檢警調查，53歲的傅姓男子於去年7月2日凌晨1時許，駕駛偷來的小貨車外出，行經觀音區某路口時見警方巡邏車在路旁暫停，因心虛急煞前方車輛引起員警注意上前攔查，傅男不但劇減且加速逃逸，員警駕車追趕並開啟警鳴器與廣播示意停車受檢，傅男仍高速逃離，沿途逆向行駛且闖紅燈，甚至關閉車燈危險駕駛。

警車公報線上警網攔捕，傅男開上台66線往新屋區方向逃逸，見警車靠近時突然急煞，致使警用巡邏車自後追撞，造成巡邏車引擎蓋潰縮、保險桿等嚴重毀損無法繼續行駛，傅男仍繼續高速逃逸，後來因碰撞前車後棄車逃逸，警方支援警力到場，在小貨車上發現傅男購物用發票，循線調閱監視器發現是傅男所為，循線查到案。

桃檢複訊時，傅男坦承犯行不諱，警方提供警車行車紀錄器畫面、監視畫面截圖佐證，足認傅男犯行明確，檢方偵結依妨害公務、損毀公務員職務上掌管之物品、妨害公眾往來等罪嫌起訴，傅男目前因竊盜案被桃園地院判刑7月定讞，目前在台北監獄執行中。

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