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社會 社會焦點 保障人權

視線死角！婦穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過不治...驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人今（30）日上午，徒步穿越紅燈車陣跨越蘆竹區南山路時，遭剛好起步的貨櫃車撞倒輾過，警消趕到場處理，並立即重傷的陳婦送醫急救，但急救後仍宣告不治，肇事駕駛酒測值為零，至於詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

▲桃園市陳姓婦人今天上午橫越蘆竹區南山路，聯結車疑似未注意車前狀況啟動，結果不慎撞上陳婦，圖為車禍發生前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人今天上午橫越蘆竹區南山路，聯結車疑似未注意車前狀況啟動，結果不慎撞上陳婦，圖為車禍發生前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，這起意外發生於今天上午9時許，地點則位於蘆竹區南山路一段附近，60歲的黃姓男子駕駛貨櫃車沿南山路往中正路方向直行，遇紅燈等停時，71歲的陳姓婦人徒步穿越南山路，正巧號誌轉為綠燈，貨櫃車啟動，陳婦瞬間就被貨櫃車撞倒，並慘遭右前輪輾過，現場路人目睹後一陣驚呼。

▲桃園市陳姓婦人今天上午橫越蘆竹區南山路慘遭聯結車輾過，消防人員到場展開搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人今天上午橫越蘆竹區南山路慘遭聯結車輾過，消防人員到場展開搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方到場立即通知消防人員趕來救護，陳婦腹部受到重創，經送往林口長庚醫院急救，上午10時30分仍因傷勢過重宣告不治。

蘆竹警方調閱肇事路段監視器初步研判，意外發生時疑似聯結車未注意車前狀況逕自啟動，另外，行人擅自穿越車道也有肇事責任，案發後，肇事聯結車已移置代保管場，黃姓駕駛經酒測後並無酒精反應，警方已向家屬說明事故處理程序，俟製作相關筆錄後，再報請桃園地檢署檢察官相驗，並追查事故發生原因。

▲桃園市陳姓婦人今天上午橫越蘆竹區南山路慘遭聯結車輾過，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人今天上午橫越蘆竹區南山路慘遭聯結車輾過，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方呼籲，行人切勿違規任意穿越道路，並儘量遠離大型車輛，大型車輛駕駛行車前應注意路口狀況，行人穿越道路時應走斑馬線，注意大型車輛內輪差、視野死角等問題，切記「車輛慢看停、行人停看聽」，確保自身與他人安全。

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