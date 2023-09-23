還原南非武官挾持案現場　謝長廷怒控：報導把我在的畫面剪掉

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於26年前陳進興挾持南非武官案，國民黨立委游毓蘭7月表示，有人說時任台北市刑大大隊長的侯友宜沒有進入南非武官官邸，真正進去的只有時任律師謝長廷和前警察局長邱豐光，開轟「若有人再汙衊侯友宜，她將公民責任發揮蒐證告發」。對此，謝長廷23日強調，報導照片竟把他的部分剪掉，變成他不在現場，還有一張克力絲汀爬窗出來的照片，他的部分也被剪掉，怒批「連我自己差點也混亂了，認知戰真的厲害。」

謝長廷今日在臉書發文表示，這幾天又有很多人問我關於當年侯友宜勸降陳進興的事情，真相是如何？選舉年很難講清楚。他回憶，1997年也是選舉年，有些真相也被扭曲，好在當時有洪姓、游姓兩位年輕人很快的把相關的新聞、照片、錄音等，編輯成《人質、謊言、錄音帶》一書，才容易找到第一手資料，並判斷真相和謊言。

謝長廷指出，書本附錄媒體人王健壯的文章「不感謝反而指摘，顛倒是非莫此為甚」以及中時晚報張孟起「黑色創痛，現在才開始」的報導，在第一時間講了公道話，還有第一章現場重建的目錄順序，大家看了就會清楚。

至於游毓蘭警告，如誰說侯友宜沒有進去武官官邸就要告人，謝長廷認為，這牽涉到進去的「時間」及「空間」的定義，不難釐清。但他也說，「那張報導的照片，竟把我的部分剪掉，變成我不在現場，還有一張克力絲汀爬窗出來的照片，我的部分也被剪掉，連我自己差點也混亂了，認知戰真的厲害。」

▲▼謝長廷控報導照片，竟把他的部分剪掉，變成不在現場。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）