快訊／好早起！朝野立委新會期搶頭香　他3點52分報到中斷藍委三連霸

▲民眾黨立委邱臣遠搶第八會期頭香。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是立法院第十屆第八會期報到日，民眾黨立委邱臣遠3點52分就到場，終止第二名的國民黨立委洪孟楷「頭香四連霸」，第三至五位報到順序則為國民黨立委游毓蘭、時代力量立委陳椒華、民進黨立委陳歐珀，邱臣遠也宣示，為了展現理性務實、勤政愛民執政理念，民眾黨表現有目共睹，新的會期也會堅持新政治價值、推動相關民生法案，國會監督力道不會減少。

第八會期今日報到，7點未到就有多位立委在外守候，前六順位分別為3點52分就到場的邱臣遠、5點準時到場、要力拼「頭香四連霸」洪孟楷、5點8分的游毓蘭、5點9分的陳椒華、5點45分、過去頭香常客的陳歐珀以及民進黨立委郭國文。

第八會期為預算會期，民眾黨立委邱臣遠表示，民眾黨要做到在野第一品牌，自己代表黨團第一個報到，凌晨3點52分就到達立院，要表達為國為民、勤政愛民基本態度，這個會期要嚴格為總預算把關，政府財政紀律敗壞，到底錢花到哪裡？這些都要嚴格監督，適逢大選期間，也要嚴防政府把各部會預算用在大內宣。

國民黨立委洪孟楷表示，過去兩個多月，民進黨很多需要討論監督，包括前瞻的錢沒有花在刀口上，立委監督執政部門天經地義，通過預算要求好好照計畫進行，會繼續監督。