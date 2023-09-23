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秋分來了！「5生肖」是下半年運勢王　轉運時節「說好話」順風順水

文／命理老師 邱彥龍

9／23時序進入秋分，天氣逐漸轉涼，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，秋分是個非常重要的轉運時節，會影響自己下半年運勢好壞直到明年3月，因此建議12生肖可以利用自己的轉運法，來旺自己的下半年運勢。其中，猴、兔、牛、豬、雞分居下半年運勢王，更需好好把握。

▲秋分 。（圖／免費圖庫unsplash@sandym10）

▲秋分節氣。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9／23－10／08），12生肖下半年運勢，分別是：

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Top1 ： 猴

屬猴的朋友，2023年下半年只要發揮好自己的聰明與智慧，同時提升自己的口才溝通能力，儘量去溝通與行銷，運勢就可以得到很好的進展，包含擁有高名氣、增加很多工作機會以及十方來財。赴遠地、海外或在宗教團體、學習環境中能遇到自己的貴人。工作環境雖然壓力不小，但也會得到高人氣跟好人緣，記得下半年把話說好，一切就皆能順風順水。

Top2 ： 兔

屬兔的朋友，今年適逢太歲年，多祈福能加持自我。下半年變動性大，心態要放平衡，多學習與努力可以累積實力，為以後蓄積能量。下半年需要增加自我的信用度及別人對你的認可。建議多與政府機關、大企業、名人或曝光度強的人事物打交道，可以為自己的財富加持提升，只要雙方有良好的信用基礎，合作起來可以讓自己的太歲年順順利利。

Top3 ： 牛

屬牛的朋友，2023年下半年正、偏財運很旺，容易擁有事業上的大財、十方財運臨身，在團體中人氣相當旺，工作上需要親力親為，但所有事情皆照計劃進行中，只是錢財來得快流失的也快，小心突如其來的開銷會很大，節流是必要之事。

Top4 ： 豬

屬豬的朋友，2023年下半年事業、家庭會遇到年長的男性貴人相助，讓自己的心感覺到安穩許多，建議儘量讓自己的智慧與聰明才智提升，規劃好自我的目標持續前行，多跟外地、海外、網路接軌助力會很大，唯獨不建議任意投資，會有風險存在。

Top5： 雞

屬雞的朋友，2023年下半年特別討喜，可以靠美麗亮眼、名聲、名氣而得到財富，所以保持好外表、顧好名聲與保持正能量，財富就會如魚得水，說話記得要甜一點、柔一點，多給別人面子，事業和官運會蒸蒸日上，好運旺旺來。

Top6 ： 羊

屬羊的朋友，2023年下半年對賺錢有相當大的衝勁，只要保持開心愉快的心情，效率就會很高，然後財富隨之而來。多多行善積德，能擁有無形賜予的財富，多參加聚會，能遇到喜歡的對象而交往，切記勿與他人有金錢糾紛，借貸關係，否則容易官司臨身。

▲屬羊朋友保持開心愉快的心情，財富隨之而來。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

Top7 ： 馬

屬馬的朋友，2023年下半年容易成為焦點，多行銷自己可以讓事業與財富有很大的獲利；多祈福則可以消除煞氣，讓自己在事業上得到眾人的喜愛跟無形的庇佑，記得多給客戶或另一半面子與甜言蜜語，對方就會很支持你，包含錢財方面的相挺，但必須謹慎防範不熟悉的人並避開不熟的道路，否則容易出意外而被陷害。

Top8 ： 鼠

屬鼠的朋友，2023年下半年貴人運強、偏財運旺，工作上和家庭的事，要訂好目標照步驟勇往前進，記住，你想擁有的都會成功，不用擔心太多，包括生子、結婚、事業、財富等，都不要因為自我糾結而停在原地沒有行動，這樣會白白浪費了自我的好運氣。

Top9 ： 龍

屬龍的朋友，2023年下半年可以多學習如何營銷與運營，增加自己的曝光度，儘量打響知名度，有利於擁有升官與結婚的機會，可得到另一半與客戶的關照，雖然容易聚少離多，但這是件好事，表示雙方都在走好運。孕婦要注意安胎，懷女兒容易流產要特別小心，切記勿亂投資，容易打水飄。

Top10 ： 虎

屬虎的朋友，2023年下半年正、偏財都很好，自身的第六感很準，多幫助別人，會得到更多的貴人相助，為自己帶來財富，記住利人就是利己，多說動聽的言語，少說反話，能減少不必要的麻煩。

Top11 ： 蛇

屬蛇的朋友，2023年下半年對事業有憧憬，也有自我規劃的步驟，只要確實去執行，並多學一些技術、手藝，工作上會有很迅速的成長，再加上自我的行銷，有機會可以爆紅，但是好名聲或壞名聲就是自我的選擇了，凡事可逢凶化吉，切記不要因為錢的問題，做為自我懶惰、停止學習或執行的藉口。

Top12： 狗

屬狗的朋友，2023年下半年口才、行銷、溝通是非常強的，好好的把話說好，把自我行銷出去，能有非常旺的事業財運，會有年長的女性貴人來幫助與照應，包含事業、感情、金錢等等，只要不是壞事就請抱持感恩之心來接受，千萬不要想要又不敢要，而錯過許多機運。

▲秋分牽動著下半年9月到明年3月的世界運勢（示意圖／免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師提醒，秋分牽動著下半年9月到明年3月的世界運勢，是非常重要的時間，此時，國際環境容易出現劇烈變動，至於個人也同樣容易面臨遷徙、搬家、轉換生活圈與人生賽道的情況，是福是禍端看前世與平日累積的福報是否足夠，邱彥龍老師表示，如果懂得利用五行中的火來加持，就可望往福的方向前進。

秋分時節和下半年需要特別注意詐欺、偽造、不道德的事情發生，特別是酒店業、旅館業、海產業、船務、運輸業、化工業、飲料類、食品類等行業，一定要守好自身財富，防範『毒和騙』的問題。還有，今年下半年娛樂業也恐怕不平靜，會衍生突然的改革，必須靠法律或規範加以約束才行。另外五金行業、繪畫藝術圈、音樂圈、婚慶行業、兒童類產業下半年也容易受到很多的壓力跟限制，而有官司、倒閉、拆夥、被搗毀受傷或財務糾紛的發生，建議最好凡事正向溝通，且簽合約之前先讓律師看過，可以節省事後許多麻煩。

秋分這16天，金星逆行入相位，陸續刑到天王星與木星，這段期間千萬不要放縱自我，貪圖享樂或覬覦他人財富，否則容易因小失大，同時也不要將自我的壓力施加在別人身上，非常容易翻臉。但秋分期間太陽和水星很旺，卻有利於元首、官員、大企業家、網紅、演藝人員、名人、黃金珠寶商、文化藝術產業、新聞出版業、直播帶貨主、進出口商等11種行業，會有很好的發展，尤其是太陽星座或上升星座落在天秤、水瓶、雙子、處女、摩羯的人，能在這段期間擁有名氣、財氣與貴人相助。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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邱彥龍運勢生肖秋分節氣

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