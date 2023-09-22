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明秋分！12生肖「秋分→年底」運勢曝　牛、兔財運爆棚

（示意圖／Pexels）

▲明天是24節氣中的「秋分」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

隨著「秋分」節氣即將在明（23）日來臨，精通易經六十四卦風水的國際天星風水命理專家邱彥龍也分析12生肖秋分至年底的運勢，其中前3名：肖猴能遇貴人相助，擁有高名氣；肖兔可多祈福加持自我，累積能量提升財富；肖牛正、偏財運都很旺，事情都按計畫進行，不過要留意突如其來的開銷。

Top1 猴

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肖猴宜發揮聰明與智慧，把口才溝通提升到極致，有機會擁有高名氣，增加工作機會，遠地、海外、宗教團體等環境能遇到貴人相助；工作雖面臨壓力，但也會得到高人氣，記得把話說好，一切皆能順風順水。

Top2 兔

肖兔在2023年遇到太歲年，可多祈福加持自我，變動性大，多學習、努力累積能量，以後才能好好發揮，增加信用度、認可度，與名人合作，財富就能提升。

Top3 牛

肖牛接下來正、偏財運很旺，容易擁有事業上的大財，在團體中人氣相當旺，工作需要親力親為，但所有事情皆照計劃進行，來財快流失得也快，突如其來的開銷會很大。

Top4 豬

肖豬事業、家庭會有年長男性貴人相助，心裡感到安穩許多，聰明才智提升，要規劃好目標，持續前進。多與外地、網路接軌，不建議任意投資，有風險存在。

Top5 雞

肖雞特別討喜，靠名聲、名氣得到財富，保持好名聲與正能量，財富如魚得水；說話甜一點、柔一點，多給別人面子，事業和官運蒸蒸日上。

Top6 羊

肖羊對賺錢有相當大的衝勁，只要保持開心愉快的心情，效率會很高，財富隨之而來。多參加聚會，可能遇到喜歡的對象，切忌與他人有金錢糾紛，容易官司纏身。

Top7 馬

肖馬多祈福消除殺業，事業獲無形庇佑，在團體中容易成為焦點，事業行銷與財富會有很大的獲利，多給客戶或另一半面子，對方可能給予金錢支持；須謹慎防範不熟悉的人和道路，容易出意外或被陷害。

Top8 鼠

肖鼠貴人運強、偏財運旺，應設定目標，照步驟勇往前進，想擁有的都會成功，包括結婚、生子、事業、財富等，不要太糾結而裹足不前，會浪費好運氣。

Top9 龍

肖龍可以多學習如何營銷，增加曝光度，擁有近官利貴或結婚的機會，能得到另一半與客戶的關照，雖然容易聚少離多，但表示雙方都在走好運。孕婦要注意安胎；切記勿亂投資。

Top10 虎

肖虎正、偏財運旺，第六感很準，多幫助別人會得到更多貴人相助，未來無限好；多說動聽的言語，少說反話能減少不必要的麻煩。

Top11 蛇

肖蛇對事業有憧憬，也有自己的步驟，要確實去執行，多學技術、手藝，會迅速成長；增加名氣有機會暴紅，凡事都能逢凶化吉，切記不要因為錢的問題懶散下來。

Top12 狗

肖狗口才、行銷、溝通非常強，有助事業及財運，可能出現年紀長的女性幫助與照應，任何好事就接受，並存感恩之心，千萬不要錯過機運。

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