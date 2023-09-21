威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到拼財富自由

▲本期威力彩頭獎上看7.2億元。（示意圖／記者許力方攝）

記者隋昊志／綜合報導

威力彩已經連續25期槓龜，本期頭獎累積金額預估上看7.2億元，相信不少彩迷已經看準讓自己財富自由的機會，希望財神爺降臨身上，知名運勢專欄指出，3生肖從21日開始，將會鴻運駕到，行大運賺大錢。

據運勢專欄《搜狐網》指出，屬「豬、蛇、猴」3個生肖的人，從9月21日開始，桃花運、財運會降臨，不但運勢枯木逢春，各方面都越來越順，還有機會遇到心儀的異性，喜結良緣。

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生肖蛇

屬蛇的人能力強，不但樂於幫助人，又樂觀上進，想法單純，說話做事都比較直接。9月21日開始，屬蛇的人財富方面將會大有所獲，有機會中橫財大獎一夜暴富，富貴逼人的日子就在眼前，生活也會越來越好，一旦整體運勢旺起來，各方面也會越來越順。

生肖猴

屬猴的人，在人群當中容易受到大家的矚目，感情部分往往忠貞不移，非常值得愛，做事細緻周到也很得體。從9月21日開始，屬猴的將迎接鴻運駕到，多財多壽行大運，輕鬆就能賺大錢，財富可說是唾手可得，若是單身的話，桃花旺盛，有機會遇見心儀的異性，喜結良緣。

生肖豬

從9月21日開始，屬豬的朋友桃花運會越來越旺盛，忠誠堅定的你們，一旦談起戀愛，往往會全心全意地去愛，不留餘地。在桃花運降臨之後，會比平常更有機會遇上心儀的對象。當陷入戀愛時，也許能在浪漫之旅中，發現自己也能夠給對方帶來不一樣的感受，這也是你們一直以來追求愛情的最終目的。