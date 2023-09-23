「火神不想流淚…」消防員悲喊想平安回家：兄弟，我還等著你

▲屏東明揚工廠爆炸起火。（圖／記者吳世龍攝）



記者朱祖儀／綜合報導

屏東科技園區明揚國際公司22日晚間傳出爆炸火警，導致102人輕重傷、4名消防員殉職。消息曝光後，消防員家屬、親友和同事都相當悲痛，一名消防員就在臉書寫道，「火神不想要流淚，只想著平安回家」，並對著好友喊話，「兄弟，我還等著你，默默守著新聞一直等待奇蹟」。

一名消防員看到明揚工廠爆炸起火消息，便在臉書替屏東的消防員加油，希望不要再有傷亡，「一個沉痛的夜晚，火神不想要流淚，只想著平安回家」。他也說希望這不是奢侈的願望，他們不要當英雄，只想要回家見家人，字字句句寫著第一線消防人員的心聲，讓人為之動容。

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▲警消救援後累癱。（圖／民眾提供）



看到好友在此次的名單上，他也喊話，「兄弟，我還等著你，默默守著新聞一直等待奇蹟」，腦海中都是同學的笑容，可惜再也看不到對方，讓他相當難過，字裡行間充滿遺憾的心情。

此次惡火發生在22日傍晚，明揚國際科技公司工廠發生火警，屏東警消獲報後立即趕往現場灌救，第一時間警消有向廠方確認，燃燒物質不可用水，便決定使用乾粉滅火。不過當第一批警消人員入內搶救時，現場就發生小爆炸，現場指揮官無線電立即下令撤退，但隨即又發生第二波大爆炸，警消人員來不及撤退，進而釀成嚴重死傷。