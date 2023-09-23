快訊／預告將勞檢明揚國際　許銘春：曾有超時及職災不良紀錄

▲明揚國際公司位在屏東科技園區的工廠，昨傍晚爆炸釀火警。（圖／記者吳世龍攝）

記者蘇晏男／台北報導

明揚國際公司位在屏東科技園區的工廠，昨傍晚爆炸釀火警，至今（23日）上午已造成4名消防員殉職、超過百人受傷。事發後，該公司被網友控血汗工廠，過去判決書中也提到廠內充滿粉塵、刺鼻氣味，讓員工超時工作等。對此，勞動部長許銘春表示，6年來該公司因超時工作被連續裁罰3次，共30萬，的確也有發生員工職災，待救災告一段落，勞動部會跟經加處一同勞檢。

▲陳建仁23日赴立法院。（圖／記者宋良義攝）

行政院長陳建仁23日率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢。王鴻薇質詢陳建仁與許銘春時提及，明揚國際事實上有很多員工跟前員工，在網路或媒體投訴，形容這家公司血汗工廠，且過去也有判例，指超時工作、工作環境非常惡劣；目前爆炸原因還有待調查，但有人提到是否為粉塵爆炸，因為工作環境充滿粉塵、高熱、強鹼，所以過去判決書裡是敗訴。

王鴻薇詢問，對於這家公司，勞動部是否曾接獲陳情、投訴，或屏東市府有這樣的訊息傳達到勞動部，勞動部掌握情形如何？許銘春回應，這家公司位在經濟部的加工出口區，所以相關勞動條件跟職安檢查，是由經加處屏東分處來進行；據她掌握，超時工作部分，的確從107年到今年的9月21日，有連續3次超時裁罰，分別110年罰5萬、111年罰10萬、112年15萬，看起來有加重處罰。

許銘春指出，至於職安衛部分，依照相關網路通報系統，的確有發生員工職災，大部分是卷夾、跌倒、骨折等。

許銘春表示，關於相關勞動環境、職災、勞動條件，待救災告一段落，勞動部會跟經加處一同勞檢。