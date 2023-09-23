殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！才與英籍女友登記　手拿捧花燦笑

▲殉職勇消賴俊儒2022年12月才與英籍女友登記結婚，當時還與好友開心合照。（圖／翻攝臉書）

記者白珈陽、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸火警，造成身處第一線的4名勇消當場殉職。其中一名殉職勇消賴俊儒原本11月計畫要與英國籍新婚妻子度蜜月、明年2月補辦婚禮，不料卻傳出噩耗；如今2人甜蜜畫面也曝光，賴俊儒手拿捧花，而英籍女友五官十分英挺，但相戀的兩人卻從此天人永隔。

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消才剛入內就發生爆炸，第一批搶進火場的警消來不及撤退，當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治；由於賴俊儒的遺體毀損嚴重、面目難辨，再加上第一時間其身穿同袍施寶翔的外套，一度被誤認為施姓勇消，直到施男家屬到場認屍驚覺身形不對，再加上事後於遺體衣物中發現染血的名條，才確認死者應為賴俊儒。

噩耗傳出後，賴母十分哀痛，論及婚嫁的英籍女友也無法接受。據悉，賴俊儒與女友感情穩定，日前才登記結婚，原本計畫11月要去度蜜月、明年2月補辦婚禮，不料竟傳出殉職噩耗。

好友2022年12月才在臉書曬出與賴俊儒新婚夫妻的甜蜜合照，當時賴俊儒身穿白色襯衫、還加了件西裝背心，手拿捧花，笑得十分燦爛；而新婚的英籍妻子則有著一頭棕色捲髮、五官十分筆挺，眾人開心合照紀念新婚，不料賴俊儒卻從此永遠缺席。