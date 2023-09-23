獨／立志當消防！殉職鍾吉垣曾服務台中9年　表現優異年年甲等

▲殉職勇消鍾吉垣曾服務台中9年，表現優異年年甲等。（圖／台中市消防局提供）



記者游瓊華／台中報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成嚴重死傷，包括4名消防隊員不幸殉職。其中，曾服務於台中消防局仁化分隊的鍾吉垣在爆炸後失聯，直到凌晨1時許才被同袍發現遺體。鍾父今（23）日凌晨1點接到噩耗，悲慟不已。

鍾父透露，鍾吉垣的舅舅是消防員，所以兒子在高中畢業後就便追隨舅舅腳步報考消防，之後一直服務到現在。台中市消防局則表示，鍾吉垣在95年警專畢業後就分發到台中，服務於第三大隊仁化分隊，除了第一年之外，其餘年年考績都拿甲等，是相當優異的隊員；並在104年請調回屏東。

屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，第一批警消搶進火場就遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續只能透過採取DNA比對身分。