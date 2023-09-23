4勇消殉職…《火神的眼淚》播完「環境沒變好？」消防員曝內幕

▲屏東工廠爆炸起火。（圖／記者吳世龍攝）



記者朱祖儀／綜合報導

屏東明揚國際科技公司工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，這場悲劇讓不少民眾想起電視劇《火神的眼淚》，好奇如今消防員的環境有改善嗎？一名消防員指出，缺少人力還是最大的問題，希望消防員可以專精救災救護救火就好，也不想總是被當政治攻防，結果最後什麼都沒有。

明揚國際科技公司工廠昨日傍晚發生火警，屏東警消立刻前往現場救援，不料第一批警消人員入內搶救時，現場就發生小爆炸，消防員聽到無線電喊撤退時已來不及，隨即又發生第二波大爆炸，導致第一批入內搶救的4名勇消賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲）不幸殉職。而目前火勢尚未完全撲滅，警消仍不斷努力灌救，不少人下場後，直接累癱躺在一旁的柏油路面小憩。

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▲屏東工廠大火，警消累癱。（圖／民眾提供）



此起事件曝光後，有網友就在PTT感慨道，當初《火神的眼淚》播出時，相關單位都開始重視消防員的權益，希望不要讓悲劇再發生，可是現在又出事，因此好奇「消防員的制度環境設備有改善嗎？還是戲播完就也播完了，然後事情一再上演？」

一名消防員回文指出，目前消防人員的環境有好一點了，但還是沒有到先進國家的水平，首先人力是一大問題，今年有感覺到人才跟投入意願有差，考生約2000人，消防署和考試院要1000個消防員，只要成績平均過50就收，但最後通過的只有380人左右。

他也透露，每個縣市都缺人，因為先前大法官釋字後，警消的血汗輪班要改制，可是加班費最多1萬7000元，六都以外的地方更少，補休也吃不到，「所以消防人力補齊，當初政府說得很好聽，任期內補滿3000人，但事實上地方有沒有開得出預算還不一定」，且人力完蛋基本上很多事情都做不好，「雙北都不敢說滿員了，其他縣市自然不用多說」。

▲有人好奇「消防員的環境變好了嗎？」（圖／記者白珈陽攝）



至於消防裝備也很吃地方預算，他表示桃園市政府消防局添購一台新款高效能化學消防車「美洲豹」，但也是犧牲十幾位學長生命才換來的，其他縣市沒有新聞、沒有傷亡就不太關心。

另外，警消有時也要配合救貓、抓蛇等工作，但他表示，不是不想要工作，而是消防員已經很少了，希望救災救護救火能專精就好，不要再那麼多雜七雜八的配合協助，也不希望總是被當政治攻防，結果最後什麼都沒給，「至少該休息的還回來，該給錢的給一給，財政問題中央想辦法負擔一下」。