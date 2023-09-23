消防員殉職...鄉民想起《火神的眼淚》嘆：現實更殘酷

▲《火神的眼淚》海報 。（圖／公共電視、myVideo提供）

記者曾筠淇／綜合報導

屏東明揚國際科技公司工廠昨（22日）發生爆炸，造成百人受傷、4名消防員殉職。就有網友有感而發，他看到這次事件後，想起了2021年很紅的台劇《火神的眼淚》。貼文曝光後，底下網友也紛紛感嘆，「現實可能更殘酷」、「很賭X這種片，因為現實更殘忍」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「火神的眼淚算很真實嗎」為標題發文，提到台劇《火神的眼淚》很好看，內容講述消防員的困難，包含刁民、沒經費換好的設備、權益未獲重視，這部演得是不是很真實？

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貼文一出，吸引底下不少網友討論，「真的好難過，消防人員不該受這樣對待」、「現實更殘酷，但沒人在意」、「以為電視劇誇大，沒想到現實更殘忍」、「不真實，現實更殘酷」、「現實比戲劇更殘酷」、「戲很多畫面都是參考現實去拍的」、「戲劇都是排毒過的，現實更扯」。

▲屏東明揚國際科技公司起火爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據調查，此次起火的地點是屏東明揚國際科技公司的倉庫，由於火勢悶燒，連10公里外都能聽見爆炸聲。這次大火已造成百人受傷、4名消防員殉職，另有6名員工失聯。

據了解，明揚國際科技公司主要經營高爾夫相關產業，高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物又會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸。針對此事，行政院長陳建仁表示，滅火完成後會到現場調查起火原因，根據初步報告，該工廠並非屬於有毒化學物質管制工廠，爆炸原因還有待了解。