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一射水線就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相

▲▼屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／民眾提供）

▲屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／民眾提供）

網搜小組／劉維榛報導

明揚國際科技公司屏東廠發生爆炸，釀102人輕重傷、4名勇消殉職。屏東縣消防局長許美雪透露，內部有大量烷跟天然氣，消防員一射水線就導致爆炸，而有人質疑「為什麼不等到確認物質後再射水攻擊？」對此，一名消防員無奈曝真相，「民眾可以接受在熊熊大火的現場，消防員都沒有實際的救災行動嗎？」

還原這場惡火，一名住院的廠區作業員受訪時回憶，當時廠內先發生火警，眾人立刻疏散到大門口，不料消防人員剛抵達布置水線，距離至少50公尺內的廠區馬上發生爆炸，「像氣爆」。

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許美雪表示，建物內部有烷、天然氣，「我們（消防員）射水後就爆炸了，內部建物就有一些東西掉下來，有部分的人被壓住，所以我們現在要找到人，把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

對此，一名網友在PTT自稱是任職2年的消防員，看到許多人質疑「為什麼不等到確認物質後再射水攻擊？」他提到，法規的確規定工廠需提供化學物存放資訊，我們稱為資訊權，而他待的縣市所有大型工廠，同仁們都有實際進去了解機台、風管、化學品存放及建築結構，甚至有要求廠區把平面圖、化學品資訊等資料必須放在在警衛室，「但實務上這些資料效用不高」。

原PO直言，手上握有的資料無法隨時變更，根本不可能有事沒事就去檢查工廠，「頂多甲類場所每半年安檢一次，但半年內也足以讓太多東西改變了。」尤其遇到氣爆意外，消防灑水設備根本還沒作動就先被炸掉，安檢合格也沒用，再來業者真的有按實際上的存放配置存放化學品嗎？「我們就遇過好幾次救災進去後發現資料與存放位置對不上！」

▲▼屏東工廠爆炸起火。（圖／記者吳世龍攝）

▲工廠大火燒了一整晚。（圖／記者吳世龍攝）

就算今天東西存放都正確，原PO現實分析說道，化學品上百種，調資料查SDS（安全數據表）、看完ERG（化學品緊急應變指南），再看完平面圖，時間都不知道過去多久了，「民眾可以接受消防員在熊熊大火的現場，消防員都沒有實際的救災行動嗎？」

對此，原PO一臉無奈表示，理想很豐滿，現實很骨感，消防一直以來就有許多問題需要被改革，上述所講的資訊權，是這幾年消促會很努力推動才有的，但還是有四位學長犧牲了，所以希望大家可以多多支持消促會，讓消防員有個更安全的工作環境。

底下網友難過回應，「這才是實情」、「消防員辛苦了」、「謝謝英勇的消防員，希望SOP能更完善，減少無辜死傷」、「沒辦法，刁民一定要你衝的，輿論壓力如此」、「消防安檢資訊又不可能每天更新」、「通常廠房人也要警告消防人員場內物質」、「都有危險品了，稽查還是可以嚴格警告」。

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