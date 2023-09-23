明揚大火16人重傷送加護　陳建仁：初步調查非有毒化學物質管制工廠

▲行政院長陳建仁。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，截至凌晨3時為止，大火已造成近百人受傷，消防員4人殉職、6名員工失聯。而行政院長陳建仁今（23日）至立院就登革熱議題做專案報告，國民黨立委林德福質詢時詢問明揚大火狀況，陳建仁表示，目前住院傷者有50多位、加護病房有16位，病房量能還能負擔。根據初步報告，該工廠並非屬於有毒化學物質管制工廠，爆炸原因還有待了解。

林德福質詢時詢問，還有多少民眾失聯？陳建仁回應，根據最新資料有6位，昨天專案報告後就和屏東縣長周春米聯絡，有密切掌握狀況，也請內政部長林右昌、衛福部次長王必勝都到現場。對於醫院收治量能，陳建仁也回應，送院本來有99位、40幾位出院，還在住院病患有50多位、加護病房有16位，目前病房量能還能負擔。

林德福也質疑，消防員搶救時2度發生爆炸，107年4月火警也是造成多名消防員殉職，屏東明揚工廠的爆炸原因究竟為何？有無啟動化學災害救災機制？陳建仁回應，滅火完成後會到現場做起火原因調查，根據初步報告，該工廠並非屬於有毒化學物質管制工廠，爆炸原因還有待了解，避免以後發生同樣狀況。

陳建仁表示，昨天環境部化學署也有進駐了解，工廠環境比較複雜。會儘速瞭解相關原因，也會尋求未來做更好防範、不要再發生。中央地方會一起努力，調查事發原因，也會努力提供病患最好照顧，對於消防弟兄也會給予很好撫卹以及追贈。