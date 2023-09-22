屏東工廠爆炸釀1殉職82人傷　　行政院：請內政部與衛福部全力救助

▲屏東科技園區高爾夫球工廠起火爆炸，空拍。（圖／民眾提供）

記者陳家祥／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，據目前最新消息，已造成81人輕重傷，1名消防員殉職，火場中仍有4名消防和8名員工等待救援。對此，行政院發言人林子倫表示，行政院長陳建仁對不幸罹難者及其家屬表示哀悼之意，並於第一時間請內政部與衛福部盡全力救助傷患。

行政院發言人林子倫22日表示，陳建仁院長對不幸罹難者及其家屬表示哀悼之意，並於第一時間請內政部與衛福部盡全力救助傷患，陳院長已致電屏東縣周春米縣長表示中央將全力支援，也請衛福部協調南部緊急醫療網對中、重度燒燙傷病人的醫護工作。

林子倫表示，陳院長感謝所有到場協助救災人員的犧牲奉獻，而由於現場仍有救災人員及民眾失聯、受困，現階段以救災為重，陳院長也請消防單位在指揮救災的同時務必注意救災人員安全。

屏東明揚國際科技公司下午5點多發生火警，現場火勢驚人，縣府立即啟動大量傷患處理機制。目前已知罹難者包括1名消防員不幸殉職，還有3名消防員，及7名員工失聯，後送病患有82人。

屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建物內部有烷、天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的東西倒塌，因而造成部分的人被壓住，目前的首要工作就是找到人、把人救出來，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。