消防員賴俊儒妻母趕抵醫院認屍！親友崩潰臉書刷留言

▲賴姓消防員的妻子、母親趕到醫院認屍。（圖／民眾提供）



記者吳奕靖、柯振中／屏東報導

屏東科技園區火警釀1人死亡、96人受傷，目前仍有10人失聯待救。起先有消息傳出，因為殉職的消防人員身分不明，施姓消防員、賴姓消防員的家屬都到場認屍，不過後來在衣物中搜出了名條，賴姓消防員的妻子、媽媽也趕抵醫院認屍，現場畫面十分哀戚。

回顧這起事件，屏東科技園區的明揚國際科技公司22日傍晚5點發生火警、爆炸，消防人員獲報後趕抵現場，沒想到一佈水線就再度發生爆炸，導致建物內部坍塌，因而有多名消防員、民眾受困。

火勢持續延燒，現場搶救工作也在持續進行，有名消防員晚間7點左右被救出，不過當時傷重失去生命跡象，且面部外觀難以辨識，送往醫院搶救後，仍舊不幸殉職。

▲▼賴姓消防員的妻子、母親等家屬趕到醫院認屍。（圖／民眾提供）



起先一度有消息傳出，殉職的是施姓消防員，不過後來經過尋找，遺體身上搜出了一條寫著「賴俊儒」的名條，身分難以辨識，因此施姓消防員、賴姓消防員的家屬都到場認屍。

賴父趕到現場後，一見到遺體忍不住崩潰痛哭、哀號，更是癱軟倒坐在地，不敢相信這項消息是真的，希望醫院可以驗DNA進一步確認。不過，因為初步判定殉職的消防員是賴俊儒，英國籍的賴姓妻子、賴母等家人也都趕到醫院認屍，現場十分哀戚，也可以感受到2人情緒相當不穩定。

▼由於死者的遺體身上找到了「賴俊儒」的名條，家屬們趕往醫院認屍。（圖／民眾提供）



直到深夜10點左右，明揚國際科技公司再度發生爆炸，現場全面燃燒，且因為火勢猛烈，又延燒到二場，救難人員只能停止救援工作、暫時全面撤退。屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建築物內部有烷、天然氣等化學物品，消防人員射水以後，發生化學反應產生爆炸，因而造成建物內部有部分物品坍塌、壓住人員。

▼殉職消防員的身上找到了一張寫著「賴俊儒」的名條。（圖／民眾提供）



因為事件發生突然，不少親友感到不可置信，跑去賴俊儒的臉書留言，「拜託不要是真的」、「我選擇相信奇蹟，拜託要平安歸來啊」、「乾真的不要鬧啦」、「兄弟，平安歸來」、「你生日快到了！我們還期待再見面的…。」