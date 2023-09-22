屏東爆炸逾80人死傷！醫師衝現場「跪地搶救」跟死神拔河

記者柯振中／綜合報導

屏東科技園區22日嚴重火警，造成至少82人傷亡，其中有一名消防員不幸殉職，醫護人員接獲通知，也立刻衝往現場搶救。由於現場有大量傷患，有醫師到場以後，直接跪在地上實施搶救，希望能將傷者的性命搶回來。

根據臉書粉專「屏東小鎮資訊」的直播畫面，有醫師團隊接獲消息，立刻趕往現場進行治療，直接跪在地上對患者搶救，希望能將患者的性命搶救回來，可見情況相當危急。

依據現場調查，包含廠區員工在內，事件發生至今共有82人被送往各醫院搶救，還有3名消防員、9名員工受困，而在受傷的患者當中，有1名消防員傷重殉職、4人傷重搶救中。

▲屏東科技園區爆炸，釀成至少82人傷亡。（圖／翻攝臉書／屏東小鎮資訊）



因為事件十分嚴重，屏東縣府啟動災害應變中心，縣長周春米也已到場了解救災進度。周春米表示，雖然消防員殉職令人心痛，但救災工作仍要持續，她也請同仁務必注意安全，全力搶救受困人員，也希望民眾不要在旁圍觀，避免發生危險。

▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火爆炸，恐怖火警造成逾80人死傷。（圖／記者陳崑福翻攝）



此外，科技園區起火爆炸以後，屏東縣府考量火災造成的空氣汙染、落塵影響，鄰近的前進國民小學23日停止上課，進行全校檢點、清洗工作。屏東縣府表示，會逐一通知家長，若家長因故無法照顧，屏東市的大同國民小學也會開設照顧站，家長可以把孩子帶到大同國小，由前進國小的教師予以接應、照顧。

屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建物內部有烷、天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的東西倒塌，因而造成部分的人被壓住，目前的首要工作就是找到人、把人救出來，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。

▼屏東科技園區爆炸，釀成至少82人傷亡。（圖／翻攝臉書／屏東小鎮資訊）



▲▼屏東科技公司倉庫爆炸起火，畫面十分驚悚。（圖／記者吳世龍攝）

