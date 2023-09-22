獨／醫師怒了！醫美蟑螂疑出沒　3萬手術「退費＋和解金送療程」

▲一名女子認為自己眼袋手術失敗，向醫美診所求償。（圖／達志／示意圖）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名女子進行動眼袋手術，但是術後覺得手術失敗，有凹陷不平，因此要求賠償，診所院長答應退還費用，不過她不因此滿足，反而加碼要求額外賠償金，還要送她免費療程，只是她過去也其他醫美診所也發生過多次失敗求償，巧合機率讓院長質疑她可能是「醫美蟑螂」，現在決定一切交由法院處理。

這名女子來到醫美診所，表示日前的在這裡進行的眼袋手術失敗，因為臉部有大凹洞，且有凹凸不平的情況，所以她要求診所必須負起責任賠償，但是進行手術的醫美診所院長實在看不出「失敗」地方，而且手術失敗與否，也必須要由第三方的公證單位調閱病歷之後來進行判斷，並非只是女子單一主觀認知，不過這家診所院長認為「眼袋手術」費用才3萬塊，實在不需要費時費力的走司法，一口就答應退回費用，希望能夠讓女子讓整件事迅速落幕。

不料這名女子除了要退還手術的3萬元之外，還要求加碼額外的10萬賠償金跟其他醫美療程，她說：「我已經40歲了，有過多次整型經驗，之前的整形醫師也是做失敗，就是做抽脂手術，結果造成腰部凹陷，甚至埋線也沒有結果，所以整形醫師為了和解，除了退費之外，又另外幫我做海芙音波，所以對方讓我覺得很有誠意，做最大的努力，而且當場也給了一個賠償金額，所以我覺得誠意很重要，因此當場和解」。

▲一名女子認為自己眼袋手術失敗，向醫美診所求償。（圖／達志／示意圖）

另外這名女子在言談之中，雖然表示自己不懂法律，不過卻透露若不和解，當場若是沒有拿到錢，就到要向派出所提告「過失傷害」。種種「專業」的舉動，再加上她自己過往分享的多次整型失敗的賠償經驗，讓這家醫美診所院長質疑「怎麼剛好妳的手術都是失敗」情況，不排除「醫美蟑螂」，所以拒絕她的要求。這名女子一聽到要求被拒絕，當場就打電話報警，最後員警抵達之後，勸離女子同時告知相關權益，可以依法提告。

診所院長為何質疑她是醫美蟑螂，院長表示因為過往就聽過同業說過，就是有專門的人會來進行手術，然後手術完之後就會以「失敗」名義要求退費，同時要求賠償金以及其他免費療程當成和解條件，這樣不但可以做到免費手術，另外還能有一筆賠償金，就是「邊做邊賺」的概念，沒想到現在自己真的遇到了！所以現在決定不私下和解，就等這名女子向法院提告，一切交由司法認定是否為醫療疏失。