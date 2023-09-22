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抓到了！逾230萬顆巴西蛋「假造有效期限」　台農再吞200萬罰單

▲台農蛋品進口巴西蛋標示不實的有效期限。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台農蛋品進口巴西蛋標示不實的有效期限。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台農蛋品公司供應的巴西進口蛋標示錯誤，高雄市衛生局查出，台農公司今年4月7日至9月12日共售出230萬3330顆巴西蛋，採進口後洗選日加1個月做為有限期限，今(22日)依食安法重罰200萬元罰鍰。

衛生局指出，台農蛋品公司販售的進口巴西蛋，自今年4月7日至9月12日，共販售23萬333盒(2,303,330顆)給特定通路，有效日期與原箱外包裝有效日期不實。

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黃姓負責人坦承，雖進口蛋品外箱有標示有效日期，不過台農販售的蛋品標示，是依照國內業界常溫洗選蛋洗選標示慣例，採洗選日加1個月作為有效日期

衛生局認為，台農蛋品公司明知進口蛋品有效期限，卻仍為不實標示，已違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，今天處罰鍰新台幣200萬元整。

台農蛋品上游為信興蛋品，而涂萬財同時為兩家公司的董事長、負責人，黃姓媳婦則為台農蛋品負責人。因台農蛋品效期標示不實，衛生局約談兩家公司負責人，要求說明進口蛋品流向。

不過涂萬財14日因不配合調查，衛生局認為有拒絕規避事實，先開罰30萬元罰鍰；20日又認為涂萬財和黃姓媳婦兩人說詞不一，各裁處台農、信興新台幣50萬元罰鍰。今日又確認蛋品標示不實，再開罰200萬元，總計涂萬財已吞下330萬元罰單。

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