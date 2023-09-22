全台14縣市水稻育苗協會　齊聚台東相互技術交流

▲全台14縣市水稻育苗協會齊聚台東相互技術交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由台東縣水稻育苗技術改良協進會舉辦全國14縣市水稻育苗研討會，22日移師台東縣池上舉行，邀請農業部農糧署、農業部台東區農業改良場從針對水稻育苗交流、節水灌溉對水稻生育及產量影響、稻米品質提升與比賽注意事項進行探討。

縣長饒慶鈴表示，台東稻米種植面積約6千多公頃，因為地理環境、氣候條件適當，整體品質良好，深受國人喜愛，日前8月揭曉的國內米界指標型賽事「2023精饌米獎」前10名，台東獲得「台灣好米組」及「台灣有機米組」共6座殊榮(4座金質獎、2座銀質獎)，其中頒發的5座金質獎，台東就獲得了4座(分別由池上鄉農會、台東地區農會、池上多力米股份有限公司獲得)，9月舉辦的台灣稻米達人競賽，台東縣池上鄉農友吳阿森再獲112稻米達人「台灣好米組冠軍」殊榮，屢獲殊榮，展現台東農業軟實力。

會中針對水稻育苗交流、節水灌溉對水稻生育及產量影響、稻米品質提升與比賽注意事項進行探討，並由農業部台東區農業改良場前副場長江瑞拱、丁文彥課長及育苗協會蔡拍明理事長等人主持研討各項內容。

農業處指出，透過研討會，全國農民們可以互相交換育苗經驗，藉以提升育苗技術，讓台灣稻米產業能更加精進，並全面提升產品品質與食品安全，強化製程管控及通路拓展。