台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

▲台東2023長青嘉年華開跑，當天恰好是蕭煌奇的生日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為喚起大眾對高齡者議題的重視，提供多樣化長者及婦女的社會參與活動，台東縣政府延續去年運用公益彩券基金規劃長青嘉年華，分別於21、22一連兩天辦理「倚盃氣 來聽歌」金曲演唱會以及婦女系列活動「唱出新女力 憶起向前行」演唱會，在縣立體育館舉辦傳世金曲演唱會。台東縣長饒慶鈴表示，自上任以來積極推動老人、婦女及兒少等相關福利政策，這二天的演唱會，不但有沈文程等超強卡司的演出，希望長輩及婦女朋友們，一同享受這場聽覺與視覺的饗宴。

饒慶鈴表示，照顧長者以及推廣婦女福利一直都是縣府施政的重點，更是需要被大家重視的項目，縣內除了有103座文健站、101處社區關懷據點及12個聚福食堂陪伴長輩，每年更規劃多項福利服務活動，盼鼓勵長者參與社會活動，維持身心健康。

▲台東2023長青嘉年華開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年縣府陸續舉行高齡者運動暨延緩失能照護計畫、懷舊創新課程、「老花正潮」敬老好視力配鏡活動、高齡志工爺奶咖啡行動車下鄉巡迴服務等，延續去年演唱會熱情，今年縣府再次舉辦，也藉由長青嘉年華，喚起並加深社會大眾對於高齡者議題的重視與認識。此外，縣府也積極鼓勵女性走出家門參與活動，提升社會參與度。

這次演唱會邀請到金曲級的「超級天王天后」，包括台東的老朋友沈文程，以及情歌小天后向蕙玲、卓義峯、孫淑媚、蕭煌奇等，帶來包括「來去臺東」、「冷冷的心上人」、「小河之歌」、「你是我的眼」、「阿嬤的話」、「媽媽你無對我講」多首大家耳熟能詳的超級經典金曲，讓長輩享受一場歡樂及音樂的饗宴，其中，演唱會當天正好是蕭煌奇的生日，縣府特別為他準備蛋糕，現場所有人並高唱「生日快樂歌」為他慶生，讓蕭煌奇非常感動。而沈文程有「主場優勢」受到現場鄉親熱烈歡呼，另外，向蕙玲、卓義峯、孫淑媚等上臺演唱時，也有不少粉絲在臺下伴舞或哼唱，讓現場氣氛嗨到最高。

另外，明22日則邀請主持人曹蘭、江美琪、黃妃、曾沛慈、郭靜、林曉培登場演出，天王天后到台東與鄉親們現場同歡，帶來不同時期的經典金曲，帶給台東鄉親一場聽覺及視覺饗宴，享受近距離接觸天王天后的美好時光。