砸上億挖緬甸金礦遭股東索賠　藝人前夫免責...「心碎」進帳曝

▲藝人王靜瑩前夫陳威陶（中）投資緬甸金礦引發糾紛，曾被檢方約談後不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人王靜瑩前夫、南港輪胎前董事陳威陶投資緬甸金礦，但產量欠佳衍生糾紛，曾被控涉嫌耍詐吸金，因罪證不足獲不起訴，3位投資人不甘慘虧2000萬元，提告向陳男全額索賠，台北地院審結，認為陳確實買下礦場開採營運，投資人事先也參觀過礦場，應自行評估風險，判陳男免賠，可上訴。判決也揭露陳當時挖礦半年的黃金產量，進帳台幣約16萬元。

現年51歲的陳威陶於2017年間開始投資緬甸金礦，擁有當地格勞、謬機等礦區，但受限於技術與設備瓶頸、產量表現不佳。此時林姓男子等人於2018年2月成立境外公司Super Pit Group超級金礦控股集團（SPG），找陳威陶合作，在國內以「太陽團隊」、「CKEY團隊」、「東盟團隊」等名義，廣開說明會遊說民眾投資，涉藉此吸金逾台幣4億元。

同年底，SPG集團發不出紅利，大批投資人發現格勞礦區2018年實際產出黃金1.5公克，怒告陳威陶等人「膨風」礦區具有高產值，涉嫌詐欺。陳男2021年4月被約談喊冤、訊後交保27萬元，檢方查明陳男確實投資約7000萬元在格勞礦場，賺不到錢屬於民事糾紛，將陳男不起訴，SPG集團林男等17人今年（2023年）被起訴涉犯加重詐欺等罪嫌。

但陳威陶投資緬甸金礦糾紛不只這樁，潘姓婦人和2個兒子本案提告主張，2020年初經由陳威陶合夥人余姓女子牽線，投資陳男在緬甸的「文多」金礦台幣2000萬元，陳男在飯局當面保證礦場即將出金、每月分紅會有5、6倍增長，卻直到同年7月仍沒出金，幾經聯繫催促，余女推稱新冠肺炎疫情轉趨嚴重、造成開採不順。

潘婦表示，2021年4月驚見陳威陶被搜索約談，加上余女撇清責任、不願提供投資款流向，反要她直接找陳男索賠，她認為遭陳男2人以不實訊息勸誘投資，要求陳男2人全額退款。

陳威陶否認跟潘婦簽訂任何投資契約，堅稱雙方僅吃過1次飯，沒談合作更沒承諾何時能獲利，他絕沒捏造開採進度詐騙投資款據為己有。余女指潘婦母子主動要求投資，也知她因有緬甸國籍而借名給陳男掛名礦主，她沒經手金錢更沒耍詐挪用，且她投資礦場1200萬元，也是受害者。

陳威陶的蔡姓男員工出庭證稱，文多礦區原礦主開價人民幣2500萬元求售，陳男找中國專業團隊探勘，評估每1噸礦石有10分克（即1公克）黃金含量、條件算是好的，陳男2019年3月買下、同年6月開採，緬甸當地礦工沒能力克服礦區滲水問題，陳男還找中國技術團隊進駐設法解決。

蔡男證稱受僱在文多礦區駐點約半年期間，現場持續開採營運，且由陳威陶按時從台灣匯錢給他支付礦工薪水、礦場油電費用等，有照片與帳冊為證。蔡男證稱，真的有挖到黃金，他於同年（2019年）11月中旬調離時，得知生產出的黃金賣了約緬甸幣800萬元，折合台幣約16萬元。

法官認為陳威陶確實經營文多礦區，任何與金錢有關的交易、投資與借款都有風險，況且潘婦事先參觀過文多礦區，投資前本應自行評估現場開採技術是否純熟、設備是否足夠、資金有無到位等風險，不能因事後無法分紅甚至虧本，就推論一開始是遭詐騙。

法官並指潘婦是以購買余女股權方式投資礦場，跟陳威陶沒合約關係，也無法證明陳男當面保證獲利，據此判陳男和余女免賠。潘婦同案另要求余女單獨賠償400萬元股款，法官認為潘婦同意余女成立新公司以利日後分紅匯款，余女將處理過程事事回報、沒逾越潘婦授權範圍，同樣判潘婦敗訴，可上訴。