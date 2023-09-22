從森林到瓶中的魔法！　花蓮分署輔導紅葉社區發展柳杉精油產業

▲▼課程從柳杉枝葉到精油萃取及精油產品產製過程完整教學實務操作。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署積極推廣國產材全材利用，除製作成深受大眾喜愛的木質林產物外，近年更深化創意，將過去被視為無價值的非木質部分加工利用，萃取出香氛十足的柳杉精油，再將技術導入紅葉社區，規劃一系列精油輔導教學課程，引領社區產業升級，讓從森林到瓶中的奇幻之旅化為具市場競爭力商品，搶佔新藍海。





柳杉是瑞穗林道的主要造林樹種，富含精油成分，具天然抗氧化、抗菌等多重特性，可廣泛應用。為了充分發揮柳杉的潛力，花蓮分署與紅葉社區合作啟動柳杉精油產業發展計畫，由花蓮分署輔導紅葉社區規劃精油知識基礎課程。

課程從柳杉枝葉到精油萃取及精油產品產製過程完整教學，實務操作精油蒸餾機及製作精油產品，掌握產業專業知識，初期嘗試應用在肥皂及防蚊液等產品中。紅葉社區居民也期望能持續和花蓮分署合作，朝規模經濟發展，將精油產業融入社區部落，促進在地永續經濟。

▲柳杉富含精油成分，具天然抗氧化、抗菌等多重特性，可廣泛應用。



花蓮分署表示，精油產業除可提高國產材全材利用，充分發揮殘材價值，更能促進在地社區經濟發展，後續將深化社區輔導及合作，發展精油產業，共生共榮，連結在地，共創價值。

