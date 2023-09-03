迪士尼禁忌畫面流出！玩偶「瘋跳電臀舞」超兒童不宜　園方氣炸喊封

▲迪士尼「禁忌內容」影片流出。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

相信不少迪士尼粉絲都清楚，迪士尼員工與演職人員入職後都必須簽署保密協議，並遵守公司規定的行為守則。然而網上最近卻流出幾段演職人員穿著演出服做出「不雅舉動」，或是員工揭露幕後秘辛的影片，令迪士尼勃然大怒。

據《太陽報》等外媒報導，TikTok帳號「非法迪士尼」（Illegal Disney）近日公然反抗迪士尼，在網上公開扮演花栗鼠雙胞胎奇奇與蒂蒂的演職人員，一反過去俏皮可愛的模樣，在鏡頭前表演健身，讓奇奇與蒂蒂形象崩壞。

除此之外，網上也流出一段木偶皮諾丘與虎克船長有性暗示的影片，而另一段具有爭議性的影片中，也可見扮演米老鼠寵物布魯托（Pluto）的演職人員突然背對觀眾狂跳「電臀舞」，被部分網友認為「有損迪士尼玩偶形象」。

除了這一系列「禁忌內容」外，還有員工在網上公開了迪士尼遊樂設施背後的機關，揭秘遊戲中「幽靈」的形象與如何飄在空中的方法，讓不少網友認為這是對公司不滿的員工或演職人員趁機挑釁公司。

影片曝光後，一下就激怒了致力於維護「魔法世界」的迪士尼。他們立即要求高級調查人員封鎖相關帳號，並試圖找出那些違反僱傭合約的員工。截至目前為止，不少像「非法迪士尼」的帳號都已被封鎖，但相關影片早已在網上瘋傳。

一位消息人士指出，「雖然迪士尼的行為看起來很傻，但由於他們最大的客戶是小孩，因此對他們來說，保護角色的完整性絕對是最重要的。迪士尼最不希望的就是看到米奇或米妮頭套被摘下來的樣子在網上瘋傳，更別說是角色與色情連結在一起。」