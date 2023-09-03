　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

迪士尼禁忌畫面流出！玩偶「瘋跳電臀舞」超兒童不宜　園方氣炸喊封

▲▼迪士尼「禁忌內容」影片流出。（圖／翻攝自TikTok）

▲迪士尼「禁忌內容」影片流出。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

相信不少迪士尼粉絲都清楚，迪士尼員工與演職人員入職後都必須簽署保密協議，並遵守公司規定的行為守則。然而網上最近卻流出幾段演職人員穿著演出服做出「不雅舉動」，或是員工揭露幕後秘辛的影片，令迪士尼勃然大怒。

@illegal.disney Slay #disneyillegal #fyp #disney #viral ♬ original sound - illegal disney

據《太陽報》等外媒報導，TikTok帳號「非法迪士尼」（Illegal Disney）近日公然反抗迪士尼，在網上公開扮演花栗鼠雙胞胎奇奇與蒂蒂的演職人員，一反過去俏皮可愛的模樣，在鏡頭前表演健身，讓奇奇與蒂蒂形象崩壞。

@illegal.disney #disneyillegal #disney #fyp #viral ♬ original sound - illegal disney

除此之外，網上也流出一段木偶皮諾丘與虎克船長有性暗示的影片，而另一段具有爭議性的影片中，也可見扮演米老鼠寵物布魯托（Pluto）的演職人員突然背對觀眾狂跳「電臀舞」，被部分網友認為「有損迪士尼玩偶形象」。

除了這一系列「禁忌內容」外，還有員工在網上公開了迪士尼遊樂設施背後的機關，揭秘遊戲中「幽靈」的形象與如何飄在空中的方法，讓不少網友認為這是對公司不滿的員工或演職人員趁機挑釁公司。

@illegal.disney Replying to @miiilkshakes ♬ I LOVE YOU HOE (w/ 9lives) - Odetari & 9lives

影片曝光後，一下就激怒了致力於維護「魔法世界」的迪士尼。他們立即要求高級調查人員封鎖相關帳號，並試圖找出那些違反僱傭合約的員工。截至目前為止，不少像「非法迪士尼」的帳號都已被封鎖，但相關影片早已在網上瘋傳。

一位消息人士指出，「雖然迪士尼的行為看起來很傻，但由於他們最大的客戶是小孩，因此對他們來說，保護角色的完整性絕對是最重要的。迪士尼最不希望的就是看到米奇或米妮頭套被摘下來的樣子在網上瘋傳，更別說是角色與色情連結在一起。」

ET快訊
快訊／海葵殺到近海了！　登陸時間曝
LIVE／海葵將登陸　氣象局最新說明
快訊／桃園死亡車禍！　女騎士遭輾爆頭亡
快訊／海葵風雨太強！　綠島民宿「飛走了」
快訊／宜蘭「2鄉+2里」18:00後停班課
快訊／4年來首列陸警！台中明停班課？　盧秀燕回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沉沒142年帆船找到了！塵封密西根湖底　甲板、船舵保存完好

迪士尼禁忌畫面流出！玩偶「瘋跳電臀舞」超兒童不宜　園方氣炸喊封

飛航模式掰掰！歐美飛機擬開放5G　專家搖頭「遇1種人」旅程毀了

21歲嫩妻疑出軌私奔　老公扒光她衣服「裸體遊街示眾」

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

沉沒142年帆船找到了！塵封密西根湖底　甲板、船舵保存完好

迪士尼禁忌畫面流出！玩偶「瘋跳電臀舞」超兒童不宜　園方氣炸喊封

飛航模式掰掰！歐美飛機擬開放5G　專家搖頭「遇1種人」旅程毀了

21歲嫩妻疑出軌私奔　老公扒光她衣服「裸體遊街示眾」

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

養成女神秀髮！居家頭皮護理必備4髮品　在家就能享受頂級沙龍SPA

李玟死因有詭？　友隱忍2月突爆「關鍵影片被洗掉」：活著上去死著下來

陳吉仲喊提告　徐巧芯嗆「笑你不敢」：何不公開與超思的合約？

海葵殺到台東成功近海了！登陸時間曝　打破1472天無侵台紀錄　

黃揚明分析高嘉瑜改「友柯」人設雪上加霜　曝唯一解方關鍵在他

台南春捲能調甜度「20分糖+5元」！在地人認出60年老店：糖粉必加

王柏融昨棒打強投山本由伸 今從板凳出發代打1打席

U18／李勛傑3安猛打賞　中華擊退墨西哥3連勝

郭台銘「個人因素」辭鴻海董事　黃士修：怕選太好股價一飛衝天

張育成輕微腦震盪　今被放進7天傷兵名單

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

研究：90萬年前全球人口幾乎滅絕

海葵登陸前強度再增！CNN：勢必引發土石流

越南女童玩鐵捲門遭壓頸　掙扎4分鐘斷氣亡

追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」

21歲嫩妻疑出軌　老公扒光她裸體遊街

運送黃金車隊剛果遇劫釀4死　包括2名中國公民

讓搭機旅行更順暢　空姐曝必帶3樣小物

普吉島沙灘出現藍龍　泰國：千萬別碰

地方媽媽愛上「兒子好友」暈船！急求救

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

媽酒吧狂歡把5童反鎖家中！大火逃不了成焦屍

小鎮一夕誕生10個千萬富翁！

日媒：台灣部隊8月在美國參加國民兵主導軍演

更多熱門

相關新聞

「最美清潔工」她化妝掃街道　巨乳辣翻

「最美清潔工」她化妝掃街道　巨乳辣翻

泰國27歲女清潔工帕塔拉蒙（Pattaramon Thocharoen）時常化大濃妝上班，帶著漂亮的美甲在曼谷倒垃圾、拔草、清掃街道，下班後也會穿著火辣比基尼去泳池、海灘，艷麗的外貌與反差讓她被譽為「最美道路清潔工」，在TikTok擄獲30多萬粉絲，網路流量也為她帶來比薪水多出4倍的額外收入。

台灣基進：抖音危害青少年認知，應全面禁用

台灣基進：抖音危害青少年認知，應全面禁用

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」　挨轟急滅火

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」　挨轟急滅火

東京迪士尼辦婚禮　新娘進場見陌生人嚇壞

東京迪士尼辦婚禮　新娘進場見陌生人嚇壞

懼高不敢玩太空山　被女友怒罵臭俗辣！

懼高不敢玩太空山　被女友怒罵臭俗辣！

關鍵字：

迪士尼TikTok魔法

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

2和尚背國際精品包　行情破26萬

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

快訊／海葵增強衝刺！氣壓驟降　下午將登陸

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面