高雄晶英「住宿萬元變2710元」！易遊網標錯價認賠：全數履約

▲易遊網上的高雄晶英住宿價格標錯，萬元變2千多元。（圖／取自「布萊N 食宿人生」臉書）

記者彭懷玉、張乃文／台北報導

易遊網今（22）疑似飯店標錯價格，原一晚住宿價格不斐的高雄晶英國際行館，凌晨竟出現含稅價2710元，不少網友看到消息也紛紛湧入搶訂，而知名旅遊達人「布萊N 食宿人生」在臉書也預測「認得機率不大，請佛系看待這房價。」但易遊網宣布「全數履約」，有任何問題也請洽易遊網客服。

台灣最大訂房平台之一的易遊網今日凌晨出現標錯價，原價萬元的高雄晶英國際行館，「布萊N 食宿人生」臉書分享，在易遊網明年1至6月的日期，「竟然只要含稅價2710元。」他直呼「我已經訂起來放了。」許多網友也馬上湧入網站訂購並回報「訂到了」、「半夜驚醒訂了5晚。」不過，「布萊N 食宿人生」先向大家打了預防針，「認得機率不大，請佛系看待。」

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易遊網稍早最新回應認賠。業者說明，作為台灣最大訂房平台，致力提供旅客最佳服務與安心保障，因此，今凌晨於易遊網平台預訂到「高雄晶英國際行館」特殊價格且成功完成付款之消費者，「易遊網將全數履約」，以維護消費者權益，敬請旅客放心。如有任何訂單問題，請消費者與易遊網客服聯繫。

易遊網強調，客人為易遊網平台消費者，後續有相關問題，請洽易遊網客服。

▲易遊網最新回應全數認賠。（圖／取自「布萊N 食宿人生」臉書）