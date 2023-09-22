再爆有人要讓座了「李昂不要」　男乘客：因為她說要去FB貼文

▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸。（圖／翻攝自李昂臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

作家李昂20日發文，稱日前搭捷運身體不適，要3位年輕人讓位博愛座遭拒，怒控此事引發爭議。事後，Dcard出現一名疑似遭李昂指控的女網友，以留言的方式還原現場，根本不是李昂說的那樣。還有男網友留言，說他當時也在現場，「有人要讓座給李昂但李昂不要，「因為她說要去FB貼文」。

女網友在Dcard留言，疑似就是遭指控的其中一人，她指出，前天李昂擦了桃紅色口紅，「氣色看起來比我好很多」，而且一直不好好扶手把，難怪會站不穩。當李昂走到她前面時，並不是說「我不舒服，可以讓座給我嗎？」而是自言自語「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我？沒有人要讓座給我？」

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女網友就傻眼直呼，「我怎麼知道妳不舒服？」「我只注意到她在拍另一位男性，還說她要遠遠的拍，如果知道她拍我，我會請她當場刪掉的」、「告侵犯肖像權告得成嗎？」

話題引來一位男網友留言，「事發當時我也在同一車廂」、「那位作家自言自語的句子是真的。後來有乘客好心要讓座給她，但她說不要，因為她說要去FB貼文。」

▲同車廂另一乘客說，有人要讓座但李昂不要「她說要去FB貼文」。（圖／翻攝自Dcard）

他也強調，當時車廂內乘客很多，都有聽到對話，他沒必要虛構，並再度補充，「作家要求男乘客讓座，男乘客回說身體不舒服，作家這時說『I beg your pardon？』因此男乘客再次回說身體不舒服，於是作家就走向另一邊的博愛座，開始講當事女乘客轉述的那幾句話了。」