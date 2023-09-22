李昂博愛座被狠拒「為何怒問蔣萬安？」　背後真相曝光了

▲李昂不滿要求讓座而被拒絕。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

作家李昂指出，日前搭捷運身體不舒服，要求博愛座的3名年輕人讓位卻都被拒絕，於是氣得點名台北市長蔣萬安「給博愛座的使用方式」。對此，網友反納悶，為何要蔣萬安給交代？而文史工作者張哲生挖出47年前一篇文章，原來當初設置博愛座，原因與已故前總統蔣中正有關聯。

張哲生在臉書粉專表示，「你知道為什麼李昂女士要點名蔣萬安市長處理博愛座的問題嗎？或許和博愛座的由來有關。」其實2019年時，張哲生就曾分享一篇台北市公車上「博愛座」的由來，1976年有媒體報導，北市公車業者為了紀念蔣公逝世周年，決定將北市各線公車普設博愛座，「以表示對蔣公追思之忱」。

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當年許多業者加入響應，總共有2699輛公車設置兩個博愛座，採用藍底黃字皮製座套，希望市民能主動讓座給老弱婦孺，以發揮蔣公仁慈博愛的精神。

由於博愛座的存廢一直討論無果，如今李昂不滿被拒讓座，再度引發界關注。對此，張哲生有感而發表示，「深深覺得，每一個座位都可以是博愛座，自發地讓位給比自己更需要坐下的人，才是博愛的精神。」

底下網友熱議「博愛座議題太多了，乾脆直接設置博愛車廂好了，需要使用都不用搶」、「自由、平等、博愛...要進階平等座了嗎」、「支持廢除博愛座，不要縱容這些倚老賣老的老人」、「不讓還是不讓啊」、「台灣最美麗的風景」。

對此，台北市政府發言人殷瑋昨（21）日回應，「原則上，旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客，這是美德。」不過，殷瑋也說，「北捷也有一句標語，叫做『也許他有需要，只是你不知道』。彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。」

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