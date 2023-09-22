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iPhone 15果粉搶翻天！電信統計曝這三種顏色機型最難搶

▲▼i Phone15新機上市，22日一早在各大電信商同步開賣。中華電信台北東區服務中心一早就湧入大批搶頭香的民眾，頭香哥更是從i Phone12開始一路蟬聯頭香寶座。（圖／記者湯興漢攝）

▲iPhone15新機上市，中華電信台北東區服務中心一早就湧入大批搶頭香的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15全系列終於登場開賣，電信業者今日上午開賣前門口就聚集大批想第一波搶拿新手機的民眾，各大電信都認為今年買氣應該超過去年，此外也從首波購機的民眾偏好中發現這三種顏色機型果粉最愛。

依中華電信iPhone 15新機首賣日的最新銷售統計，以申辦月繳1,399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 15 Pro 原色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬與藍色鈦金屬」如預期為忠實果粉首選；iPhone 15 系列「粉色」亦獲果粉青睞。此外，果粉對於高容量的機型需求亦逐漸提升。

除此之外，遠傳數據也顯示，4種機型以iPhone 15 Pro Max最受歡迎，容量則以256G最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛，佔比30%。而經銷商德誼數位總經理黃麗容也表示，除了觀察到iPhone 15 Pro系列大受歡迎外，其中原色鈦金屬新色最受青睞。

機型上，第一波的消費者通常是「忠實果粉」，要一開賣就拿到新手機，因此依中華電信銷售統計，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷售佔比逾8成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。

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