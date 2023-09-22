iPhone 15超夯！銷量漲三成　遠傳曝果粉最愛資費

▲遠傳三創門市iPhone 15開賣 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15今日開賣！各大電信業者都摩拳擦掌，排隊人潮也十分踴躍，而遠傳也在今日下午公布銷量數據，銷量較去年同期大幅成長三成。除此之外也發現，此次iPhone 15購買用戶最愛的資費落於1399、1599兩種選擇。

遠傳提供三創門市前50名、台中逢甲福興門市及高雄林森門市各10名，申辦指定資費民眾免費容量升級、聯名配件大禮包排隊禮，三創門市更加碼30名空機排隊禮，包括贈送千元Apple配件購物金及聯名配件大禮包。

開賣會號碼牌在活動尚在進行中即發放完畢，近乎「秒殺」。截至目前為止，銷量也較去年同期大幅成長三成。目前申辦iPhone 15系列機款的用戶中，以遠傳心5G 1399/1599資費占五成為最大宗；4種機型以iPhone 15 Pro Max最受歡迎，容量則以256G最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛，佔比30%。

選擇1599資費方案主要是因為，iPhone 15 128G搭配1599資費，0元就可帶回家，持舊機換iPhone 15系列新機，加碼1,000元折扣，最高可折35,000元，VIP用戶續約最高更可折5,000元，除了首賣會排隊前三名，10月31日前申辦遠傳心5G 999以上資費就有機會抽中點睛品黃金蘋果串珠手繩。