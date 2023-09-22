東北風到！今明3區域有雨　中秋節多熱帶擾動發展

▲今天北海岸、大台北東側及東北部轉有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(22、23日)兩天轉微弱東北風，迎風面北台雲量稍增，北海岸、大台北東側及東北部轉有局部短暫雨。下週日至週四(24至28日)各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。模擬資料顯示，中秋節有多個熱帶擾動發展，對於連假的影響還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(22、23日)兩天轉微弱東北風，迎風面北台雲量稍增，北海岸、大台北東側及東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。無冷空氣，各地白天仍偏熱，各地區氣溫：北部23至34度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

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▲最新(21日20時)美國(GFS)模式「中秋節」(29日20時)模擬圖顯示，「西北太平洋」有多個熱帶擾動發展。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週日至週四(24至28日)各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；各地山區午後有局部短暫陣雨。

最新(21日20時)美國(GFS)模式「中秋節」(29日20時)模擬圖顯示，「西北太平洋」有多個熱帶擾動發展，其中之一強度弱、但就在東北部海面(左圖)。歐洲(ECMWF)模式「中秋節」的模擬圖則顯示，熱帶擾動強度皆很弱，其中之一逢冷空氣南下，而形成鋒面(右圖)。以最新歐、美模式而言，皆有為「中秋連假」帶來不穩定天氣的模擬，但原因並不同；可見有很大的「不確定性」存在，各地天氣將如何？實不宜勉強推論，應耐心再觀察。