2024大選能打破「玉山魔咒」？　黃揚明：侯柯都曾登頂玉山

▲玉山山頂。（資料照／記者于佳云攝）



記者詹宜庭／台北報導

每逢總統大選，政壇總會流傳各種「魔咒」，對於政壇流傳已久的「玉山魔咒」，資深媒體人黃揚明22日指出，自1996年民選總統以來，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文上任前都沒登上過玉山。2024總統參選人中，民進黨賴清德未曾登過玉山，也查不到鴻海創辦人郭台銘曾登玉山山頂的相關資訊，而國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲兩人都曾登過玉山山頂。

黃揚明舉例，若民進黨總統參選人賴清德順利當選2024總統，就會打破總統民選以後，第一位民選副總統選上總統的副總統魔咒，與第一位曾任閣揆選上總統的閣揆魔咒，以及第一位新潮流派系成員選上總統的新潮流魔咒。

另外，政壇還有流傳已久的「玉山魔咒」，黃揚明指出，自1996年民選總統以來，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文上任前都沒登上過玉山。前總統李登輝曾經在2013年接受媒體訪問時說，他一生遺憾就是沒登過玉山山頂，希望死後能將骨灰灑在玉山上，但因為法規等問題，他過世後，並未如其所願。

黃揚明表示，前總統馬英九是在卸任後，於2016年8月帶著國旗登上玉山。而前總統陳水扁原先規劃2008年5月卸任總統前要登玉山，但最後因故取消，2019年許諾，若「一邊一國行動黨」能在2020大選拿下席次，將帶著一邊一國旗幟攀登玉山主峰，但最後沒拿下席次。

至於2024總統參選人中，民進黨賴清德未曾登過玉山，也查不到郭台銘曾經登玉山山頂的相關資訊，而國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲兩人都曾登過玉山山頂。

黃揚明進一步指出，侯友宜於2007年10月、警政署長任內率領高階警官登玉山山頂，根據當年媒體報導，他下山時還巧遇時任高雄縣長楊秋興正率縣府團隊攻頂，彼此打招呼時，侯還對楊說「你也來了！這山不好爬喔！」

黃揚明補充，柯文哲則是在2012年7月與凱校國策班同學一同登玉山，當時一位同屬國策班的林先生因腳受傷在攻頂後落隊，柯文哲陪著他慢慢下山，但林先生因保暖衣物不足，一度發生失溫現象，柯文哲還脫下身上保暖衣給林先生穿，最後林先生終於獲救，林先生事後將過程寫在部落格，也曾登上媒體版面。

黃揚明強調，政治人物攻頂玉山的經典畫面，莫過於1998年8月27日，時任台灣省長宋楚瑜在山頂撥打衛星電話給親民黨主席宋楚瑜夫人陳萬水示愛道，「我在玉山的山頂，最高點，愛到最高點，I love you！」