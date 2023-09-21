台南某科大驚傳私印停車證販售　校方強硬喊話學生：自行面對司法

▲有網友在Dcard網站PO出一張印滿學校停車證的照片，並表示「犯法的事還這麼囂張」，照片中疑有學生私印該校停車證，並表明將公開販售。（圖／翻攝自Dcard網站，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在Dcard網站PO出一張印滿學校停車證的照片，並表示「犯法的事還這麼囂張，別再說學校超賣了，不解釋自己看」，照片中疑有學生私印該校停車證，並表明將公開販售，校方則留言表示，已截圖存證並約談該名學生，並聲明「學生已滿18歲，在法律上負完全之行為責任，請自行面對司法，不再寬容」。

網友PO出印滿學校停車證的照片，照片中表示：「明晚7:00在滑板場準時販售」，此舉引起其他學生不滿，紛紛留言：「恭喜」、「連商標法一起全部告一告，如果不告，學校真的縱使這行為，我就也來做，直接送給大家，我還編號客製化」、「停車證編號有綁車號啦，傻傻的」，「是今晚7點嗎？如果是的話有沒有人要揪團去看猴」、「欸很好笑，編號全部一樣」、「是有多窮？ 需要這樣賺錢」、「這個會被吉吧？」、「走啦一起檢舉 全部都扣車了啦 可憐小孩乖乖繳錢」、「有錢買車沒錢停車」、「超級扯，原po一定要去檢舉」、「是誰在亂影印吖，給我報上名來～」… ，網友一片熱議。

校方也在該版留言：「【事態嚴重】煩請將本訊息公告」、「謝謝~今天在網路上看到有人大量彩色影印停車證販賣，這事已觸法，學校將不再寬容，已截取相關證據請當事人速來辦公室找我，也請同學不要貪小便宜去買或印，我們查獲將報案，大家已滿18歲，在法律上負完全之行為責任，請自行面對司法，不再寬容。署名是校方」。

該科大目前有1萬多名學生，常有學生抱怨機車停車位不夠，並質疑學校超賣停車證，該PO文一出立即引起該校學生一片嘩然。據了解，校方並未向警方報案，因是學生，校方表示會對學生進行處分，而販賣停車證貼文已下架，警方也找不到原貼文。警方指出，因大學自治的關係，是否違法或提告，由校方自行認定，警方會配合依法處理。